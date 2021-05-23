Виейра поддержал инициативу Эка по покупке "Арсенала"

Бывший капитан "Арсенала" Патрик Виейра выразил поддержку инициативе сооснователя Spotify Даниэля Эка по приобретению лондонского клуба.

Напомним, на прошлой неделе Эк лично сообщил, что Стэн и Джош Кроенке отклонили его предложение о покупке "Арсенала", однако Даниэль не собирается отступать.



Собираясь купить "Арсенал", Эк заручился поддержкой трех легенд "канониров", и вот теперь Виейра последовал примеру Тьерри Анри с Деннисом Бергкампом, публично поддержав шведского миллиардера.



"Проведя некоторое время с Даниэлем, лично я поверил, что настало время для смены владельцев, и я убежден, что он является правильным человеком, чтобы вернуть счастье в этот футбольный клуб".



"Мы не обсуждали свою роль в этом. Происходящее в клубе в данный момент важнее Денниса, Тьерри или меня. Мы озабочены тем, как можем помочь Даниэлю, потому что мы верим, что он способен вывести "Арсенал" на другой уровень".



"Мы не обсуждали, чем займемся, если Даниэль получит клуб. Мы не вели таких разговоров, потому что приоритет не в этом, Приоритет в том, чтобы вернуть клубу его ДНК и то, что клуб заслуживает", — сообщил Виейра Daily Mail.