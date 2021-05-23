Тухель опасается Грилиша

Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что опасается плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Грилиш лишь недавно вернулся в строй, пропустив три месяца с травмой голени. И Тухель отлично осознает, какая угроза исходит от игрока, забившего шесть голов и отдавшего 12 результативных передач в первых 22 матчах сезона за "Виллу".



"Посмотрите на статистику! "Астон Вилла" с ним и без него — это две разные команды".



"Он участвует почти в каждой атакующей ситуации. Он очень хорош при принятии решений. Он очень складен, ассистируя, забивая и подключая других к комбинациям, которые несут в себе опасность и завершаются голами".



"Он игрок топ-уровня, и мы должны уделить ему большое внимание в воскресенье", — цитирует Тухеля Sky Sports.