Парлор желает "Арсеналу" не побеждать "Брайтон"

Рэй Парлор Легенда "Арсенала" Рэй Парлор выразил надежду, что "канониры" не выиграют заключительный матч сезона 2020/21 против "Брайтона".

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Арсенал" еще имеет шансы на попадание в Лигу Конференций — третий по значимости клубный турнир УЕФА.

Однако Парлор предпочел бы, чтобы "канониры" один сезон отдохнули от еврокубков и сосредоточились на Премьер-Лиге.

"Ты не хочешь становиться седьмым, ты не хочешь выступать в этом турнире. Если честно, я бы предпочел, чтобы "Арсенал" в нем не участвовал. Только не в этой Лиге Конференций".

"Думаю, им может пойти на пользу, если один сезон их не будет в Европе. Во время предсезонного периода они смогут сказать себе: "Слушайте, нам действительно нужно постараться в следующем сезоне".

"Эта Лига Конференций не кажется правильной вещью, вы не хотите в ней участвовать", — сообщил Парлор talkSPORT.


Метки Арсенал, Лига Конференций, Парлор, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2021 15:00

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  1. superglor 23.05.2021 15:22 # superglor
    Единственный шанс Арсиноля взять первый в своей истории еврокубок, специально для них сделали такой слабый турнир, а тут этот Сусанин такую собаку подкладывает, лол.

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  2. sisyazavr 23.05.2021 15:11 # sisyazavr
    А кто сказал, что они туда попадут?

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