Парлор желает "Арсеналу" не побеждать "Брайтон"

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор выразил надежду, что "канониры" не выиграют заключительный матч сезона 2020/21 против "Брайтона".

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Арсенал" еще имеет шансы на попадание в Лигу Конференций — третий по значимости клубный турнир УЕФА.



Однако Парлор предпочел бы, чтобы "канониры" один сезон отдохнули от еврокубков и сосредоточились на Премьер-Лиге.



"Ты не хочешь становиться седьмым, ты не хочешь выступать в этом турнире. Если честно, я бы предпочел, чтобы "Арсенал" в нем не участвовал. Только не в этой Лиге Конференций".



"Думаю, им может пойти на пользу, если один сезон их не будет в Европе. Во время предсезонного периода они смогут сказать себе: "Слушайте, нам действительно нужно постараться в следующем сезоне".



"Эта Лига Конференций не кажется правильной вещью, вы не хотите в ней участвовать", — сообщил Парлор talkSPORT.