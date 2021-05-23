Парлор желает "Арсеналу" не побеждать "Брайтон"
Легенда "Арсенала" Рэй Парлор выразил надежду, что "канониры" не выиграют заключительный матч сезона 2020/21 против "Брайтона".
В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Арсенал" еще имеет шансы на попадание в Лигу Конференций — третий по значимости клубный турнир УЕФА.
Однако Парлор предпочел бы, чтобы "канониры" один сезон отдохнули от еврокубков и сосредоточились на Премьер-Лиге.
"Ты не хочешь становиться седьмым, ты не хочешь выступать в этом турнире. Если честно, я бы предпочел, чтобы "Арсенал" в нем не участвовал. Только не в этой Лиге Конференций".
"Думаю, им может пойти на пользу, если один сезон их не будет в Европе. Во время предсезонного периода они смогут сказать себе: "Слушайте, нам действительно нужно постараться в следующем сезоне".
"Эта Лига Конференций не кажется правильной вещью, вы не хотите в ней участвовать", — сообщил Парлор talkSPORT.
23.05.2021 15:00
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Единственный шанс Арсиноля взять первый в своей истории еврокубок, специально для них сделали такой слабый турнир, а тут этот Сусанин такую собаку подкладывает, лол.
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А кто сказал, что они туда попадут?
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