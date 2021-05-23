Клопп: "Самый сложный год в моей жизни"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал завершающийся сезон самым сложным периодом в своей карьере и своей жизни.

В этом сезоне Клоппу пришлось справляться с последствиями пандемии коронавируса, а также постоянно ломать голову над выбором центральных защитников из-за кризиса травм.



Юрген не берется утверждать, что он стал более классным тренером, но чего у него определенно добавилось, так это опыта.



"Был ли это самый сложный сезон в моей карьере? Да. Это был самый сложный год в моей жизни".



"Я никогда не думал, что мне и всем нам придется иметь дело с пандемией. Временами с этим было по-настоящему сложно справляться".



"Чему я научился? Тому, что сон переоценен! Стал ли я лучше, как тренер? Не уверен, но я стал гораздо опытнее", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.