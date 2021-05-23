С "Челси" могут снять очки за стычку с "Лестером"

Челси против Лестера Массовая стычка игроков "Челси" и "Лестера" в минувший вторник может обернуться снятием очков с лондонского клуба в Премьер-Лиге.

В минувший вторник "Челси" отомстил своему обидчику по финалу Кубка Англии, одержав победу 2:1 и поднявшись на третье место в таблице.

Концовка напряженного матча на "Стэмфорд Бридж" была отмечена массовой стычкой, и FA уже выдвинула свои обвинения обоим клубам насчет потери контроля над игроками.

Проблема для "Челси" в том, что это уже седьмой подобный инцидент за последние семь лет. В июле 2016, когда "синие пытались апеллировать к штрафу в 375 тысяч фунтов за стычку в матче с "Тоттенхэмом", лондонский клуб был предупрежден, что повторное нарушение может привести к более серьезным санкциям — к снятию очков.

С тех пор "Челси" дважды обвинялся в потере контроля над своими игроками, но оба раза "синим" удавалось отделаться штрафами и предупреждениями. На сей раз Ассоциация может поступить жестче, утверждает Daily Mirror.


Метки FA, Лестер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2598

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 23.05.2021 14:12 # scauzer11
    ла этот жалкий клубишко вообще не мешало бы расформировать)

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  2. yela 23.05.2021 14:03 # yela
    Все делают для того, чтобы идея о Суперлиге жила.
    По факту, дешёвый вброс для слабоумных.

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  3. van-dijk 23.05.2021 14:02 # van-dijk
    Удачи Челси в ЛЕ.

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  4. mane 23.05.2021 13:55 # mane
    чисто ради комментов

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  5. ganinilyha 23.05.2021 13:53 # ganinilyha
    Чиво блять?)

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  6. bezviz 23.05.2021 13:52 # bezviz
    с этими штрафами от 14 донных клубов, кормящихся с руки большой 6, с этих тупых снятий очков за перформанс, который только поднимает интерес к премьер лиге, все больше хочется чтобы суперлига была

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  7. kler 23.05.2021 13:46 # kler
    с челси 12 очков, с лестера 3

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  8. drogba11cool 23.05.2021 13:34 # drogba11cool
    Ох уж эти залупенсы...

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  9. lexa-arsenal 23.05.2021 13:30 # lexa-arsenal
    Ахахахааххах

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  10. j-silver 23.05.2021 13:24 # j-silver
    С лестера тогда тоже надо снимать, они же спровоцировали

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  11. cheburek-from-kz 23.05.2021 13:07 # cheburek-from-kz
    Пенисы опять деньги занесут кому надо, не зря у них владелец коррумпированный вор и мразь.

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  12. true-manc 23.05.2021 13:07 # true-manc
    Правильно, я давно предлагал. Надо-надо.

    07.05.2021 18:02 #
    true-manc

    С Челси - снять несколько десятков очков
    Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал отправить в чемпионшип
    МЮ - расформировать или опустить до пятого дивизиона

    Источник: http://fapl.ru/posts/85754/?c=1#c7341825

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  13. suddenly 23.05.2021 13:06 # suddenly
    Не снимут. Рома занесёт чемодан куда надо :)

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  14. yamateh 23.05.2021 13:03 # yamateh
    было бы эпично лол

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