С "Челси" могут снять очки за стычку с "Лестером"

Массовая стычка игроков "Челси" и "Лестера" в минувший вторник может обернуться снятием очков с лондонского клуба в Премьер-Лиге.

В минувший вторник "Челси" отомстил своему обидчику по финалу Кубка Англии, одержав победу 2:1 и поднявшись на третье место в таблице.



Концовка напряженного матча на "Стэмфорд Бридж" была отмечена массовой стычкой, и FA уже выдвинула свои обвинения обоим клубам насчет потери контроля над игроками.



Проблема для "Челси" в том, что это уже седьмой подобный инцидент за последние семь лет. В июле 2016, когда "синие пытались апеллировать к штрафу в 375 тысяч фунтов за стычку в матче с "Тоттенхэмом", лондонский клуб был предупрежден, что повторное нарушение может привести к более серьезным санкциям — к снятию очков.



С тех пор "Челси" дважды обвинялся в потере контроля над своими игроками, но оба раза "синим" удавалось отделаться штрафами и предупреждениями. На сей раз Ассоциация может поступить жестче, утверждает Daily Mirror.