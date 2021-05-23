С "Челси" могут снять очки за стычку с "Лестером"
Массовая стычка игроков "Челси" и "Лестера" в минувший вторник может обернуться снятием очков с лондонского клуба в Премьер-Лиге.
В минувший вторник "Челси" отомстил своему обидчику по финалу Кубка Англии, одержав победу 2:1 и поднявшись на третье место в таблице.
Концовка напряженного матча на "Стэмфорд Бридж" была отмечена массовой стычкой, и FA уже выдвинула свои обвинения обоим клубам насчет потери контроля над игроками.
Проблема для "Челси" в том, что это уже седьмой подобный инцидент за последние семь лет. В июле 2016, когда "синие пытались апеллировать к штрафу в 375 тысяч фунтов за стычку в матче с "Тоттенхэмом", лондонский клуб был предупрежден, что повторное нарушение может привести к более серьезным санкциям — к снятию очков.
С тех пор "Челси" дважды обвинялся в потере контроля над своими игроками, но оба раза "синим" удавалось отделаться штрафами и предупреждениями. На сей раз Ассоциация может поступить жестче, утверждает Daily Mirror.
23.05.2021 13:00
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Последние комментарии:
ла этот жалкий клубишко вообще не мешало бы расформировать)
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Все делают для того, чтобы идея о Суперлиге жила.
По факту, дешёвый вброс для слабоумных.
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Удачи Челси в ЛЕ.
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чисто ради комментов
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Чиво блять?)
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с этими штрафами от 14 донных клубов, кормящихся с руки большой 6, с этих тупых снятий очков за перформанс, который только поднимает интерес к премьер лиге, все больше хочется чтобы суперлига была
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с челси 12 очков, с лестера 3
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Ох уж эти залупенсы...
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Ахахахааххах
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С лестера тогда тоже надо снимать, они же спровоцировали
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Пенисы опять деньги занесут кому надо, не зря у них владелец коррумпированный вор и мразь.
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Правильно, я давно предлагал. Надо-надо.
07.05.2021 18:02 #
true-manc
С Челси - снять несколько десятков очков
Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал отправить в чемпионшип
МЮ - расформировать или опустить до пятого дивизиона
Источник: http://fapl.ru/posts/85754/?c=1#c7341825
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Не снимут. Рома занесёт чемодан куда надо :)
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было бы эпично лол
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