Агуэро: "Гол КПР — самый важный в моей жизни"

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро назвал гол против "Куинз Парк Рейнджерс" в последний день сезона Премьер-Лиги 2011/12 самым важным в своей жизни.

Один из самых легендарных моментов в истории Премьер-Лиги связан с Агуэро, который в воскресенье проведет последний в своей карьере матч английского чемпионата за "Сити".

Тогда, девять лет назад, "Сити" удалось вырвать победу 3:2 против КПР, а вместе с ней и свой первый титул Премьер-Лиги только на четвертой компенсированной минуте благодаря голу Агуэро. Голу, который Серхио будет помнить всегда.

"Тот гол — самый важный в моей жизни. Я постоянно пересматриваю тот матч, как и моя семья, мой сын. Думаю, тот гол никогда не выйдет у меня из головы".

"Когда я совершил касание перед ударом, то подумал: "Это может быть пенальти". Потому что защитник задел меня — не сильно, но чуть-чуть. А затем я подумал: "Я просто должен пробить". Когда я решаю бить, то всегда бью как можно сильнее в ближний угол, а дальше мне нужна удача. В течение двух-трех дней я не мог поверить, что произошло".

"То был слегка нервный матч для нас, потому нам нужно было побеждать. К 88-й минуте счет был 2:1 в пользу соперника, и я думал про себя: "Нет, я не могу поверить, что мы отыграемся", — сообщил Агуэро Sky Sports.


Метки Агуэро, видео, Куинз Парк Рейнджерс, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 419

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 23.05.2021 12:41 # meshuggah
    Помойка норм тогда 8 очей за два тура проебала

    (ответить)

  2. leon-britton 23.05.2021 12:35 # leon-britton
    У Красноносого Сэра Алкаша тогда случился первый микроинсульт хе хе хе хе хе

    (ответить)

  3. mane 23.05.2021 12:04 # mane
    лицо АФа тогда ехехе

    (ответить)

  4. mancityman 23.05.2021 12:03 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  5. true-manc 23.05.2021 12:03 # true-manc
    КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: