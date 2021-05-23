Агуэро: "Гол КПР — самый важный в моей жизни"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро назвал гол против "Куинз Парк Рейнджерс" в последний день сезона Премьер-Лиги 2011/12 самым важным в своей жизни.

Один из самых легендарных моментов в истории Премьер-Лиги связан с Агуэро, который в воскресенье проведет последний в своей карьере матч английского чемпионата за "Сити".



Тогда, девять лет назад, "Сити" удалось вырвать победу 3:2 против КПР, а вместе с ней и свой первый титул Премьер-Лиги только на четвертой компенсированной минуте благодаря голу Агуэро. Голу, который Серхио будет помнить всегда.



"Тот гол — самый важный в моей жизни. Я постоянно пересматриваю тот матч, как и моя семья, мой сын. Думаю, тот гол никогда не выйдет у меня из головы".



"Когда я совершил касание перед ударом, то подумал: "Это может быть пенальти". Потому что защитник задел меня — не сильно, но чуть-чуть. А затем я подумал: "Я просто должен пробить". Когда я решаю бить, то всегда бью как можно сильнее в ближний угол, а дальше мне нужна удача. В течение двух-трех дней я не мог поверить, что произошло".



"То был слегка нервный матч для нас, потому нам нужно было побеждать. К 88-й минуте счет был 2:1 в пользу соперника, и я думал про себя: "Нет, я не могу поверить, что мы отыграемся", — сообщил Агуэро Sky Sports.





