"Эвертон" хочет подписать Ромеро

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро вызывает интерес со стороны "Эвертона".

В этом сезоне Ромеро не сыграл ни минуты за "Юнайтед" и летом, как ожидает Daily Mail, покинет "Олд Траффорд" свободным агентом, несмотря на наличие опции продления на 12 месяцев в его контракте.



Ранее ходили слухи, что Серхио собирается вернуться в Южную Америку, однако у 34-летнего аргентинца есть вариант, чтобы остаться в Премьер-Лиге.



Подписать Ромеро готов "Эвертон", который пытался заполучить его еще год назад, но тогда "Юнайтед" затребовал слишком большую компенсацию за своего резервиста, находящегося за спиной Дина Хендерсона и Давида Де Хеа в этом сезоне.



С помощью приглашения опытного Ромеро главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти хочет добавить конкуренции Джордану Пикфорду, к игре которого в этом сезоне было немало вопросов.



Ожидается, что конкуренцию "Эвертону" в борьбе за Ромеро составит "Ювентус".