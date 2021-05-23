Олли Уоткинс не жалеет, что отказал "Тоттенхэму"

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс заявил, что не жалеет о своем решении отказать "Тоттенхэму" прошлым летом.

В минувшую среду Уоткинс вдохновил "Виллу" на выездную победу 1:2 над "Тоттенхэмом", забив свой 14-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги и укрепив свои шансы поехать на Евро-2020 со сборной Англии.



Судьба 25-летнего Уоткинса могла сложиться иначе, однако Олли рад, что не захотел стать дублером для Харри Кейна прошлым летом, когда покидал "Брентфорд".



"Я имел несколько вариантов. "Лидс" проявлял интерес ко мне, но они подписали Родриго. "Тоттенхэм" проявлял интерес ко мне — они дали четко понять, что играть будет Харри Кейн, если он здоров. Я держал это в уме, хотя они и говорили, что с таким расписанием и участием в Лиге Европы у меня будет много матчей".



"Я должен был принять важное решение, но мне кажется, что в итоге я поступил правильно. Огромную роль в моем переходе сюда сыграл босс (Дин Смит). У нас с ним близкие отношения со времен совместной работы в "Брентфорде". Некоторые парни даже шутили: "Твоя папочка хочет тебя". Когда он говорит, ты слушаешь!" — сообщил Уоткинс Sky Sports.