Гвардиола видит в Диаше будщего капитана "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что защитник Рубен Диаш в будущем будет носить капитанскую повязку "горожан".

На текущей неделе Диаш, присоединившийся к "Сити" только прошлым летом, был признан Игроком Года по версии Ассоциации журналистов, пишущих о футболе (FWA).



Гвардиола поздравляет Рубена и отмечает, что его подопечный является не только классным игроком, но также лидером и просто хорошим человеком.



"Мы знали о его мастерстве до того, как он перешел, но ты не можешь знать заранее, получится ли у игрока заиграть. Он абсолютный профессионал, он думает о футболе 24 часа в сутки и будет становиться только лучше".



"Он умеет слушать и признавать свои ошибки. Он всегда ищет возможность стать лучше".



"И хотя он так молод, я практически уверен, что через короткое время он станет одним из капитанов, потому что он показал, что может быть лидером".



"Лидером не назначают — это исходит изнутри. Он тот парень, который верит в то, что говорит, и он хочет помогать партнерам вокруг себя".



"Он умеет выстраивать диалог на поле и за его пределами, в хорошие и плохие моменты, и он всегда думает о взаимодействии с другими центральными защитниками, опорником и даже вингерами. Поэтому все мы поздравляем его с этой наградой", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.