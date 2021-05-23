Гвардиола мечтает о нападающем, который будет забивать по 50 голов за сезон

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы обладать нападающим, способным забивать по 50 голов за сезон.

Уход из клуба Серхио Агуэро делает задачу по покупке забивного нападающего приоритетной для "горожан", к которым сватают Харри Кейна и Эрлинга Холанда, на летнее трансферное окно.



В этом сезоне голы более-менее равномерно распределились между атакующими игроками "Сити", однако Гвардиоле не привыкать обладать ярко выраженным бомбардиром.



"Если честно, я был бы счастлив обладать нападающим, который забивает по 50 голов за сезон. В то же время мне не нравится возлагать все бремя на одного игрока".



"В "Барселоне" Лионель Месси со своего появления на свет забивает по 50 голов за сезон. Тьерри Анри забил у меня много голов в своем первом сезоне, Самюэль Это'О много забил и был потрясающим нападающим", — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.