"Сити" сделал запрос насчет Кейна еще в январе

Интерес "Манчестер Сити" к Харри Кейну не является чем-то внезапным — на самом деле "горожане" охотятся за нападающим "Тоттенхэма" последние пять месяцев.

На текущей неделе Кейн публично озвучил свое желание покинуть "Тоттенхэм" грядущим летом, а также сделал намек на переход в "Сити".



"Горожане", учитывая свои ресурсы, видятся наиболее реальным претендентом на капитана сборной Англии, которому в июле исполнится 28.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, клуб с "Этихад" сделал запрос насчет Кейна еще в январе. Тогда "шпоры" ответили своим коллегам, чтобы те забыли о Харри.



Ожидается, что теперь президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви смягчит свою позицию насчет Кейна и будет готов рассмотреть предложения свыше 100 миллионов фунтов.



Если Кейна не суждено продать за рубеж, то из всех заинтересованных в бомбардире "шпор" клубов Премьер-Лиги Леви предпочитает пойти на сделку как раз с "Сити". Если "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Даниэль еще может рассматривать в качестве своих прямых конкурентов, то "горожане" — это другой уровень, независимо от судьбы Харри.



Издание добавляет, что шансы на переход Кейна в "Челси" "практически нулевые" и что представители Харри уже начали подыскивать жилье нападающему в северо-западном регионе.