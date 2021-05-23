"Арсенал" уволил Стива Боулда после 30 лет в клубе

"Арсенал" выставил за дверь свою легенду Стива Боулда, который посвятил лондонскому клубу 30 лет.

Будучи игроком, Боулд выступал за "Арсенал" с 1988 по 1999 год. А в 2001 Стив вернулся к "канонирам" в качестве тренера.



Поработав в академии "Арсенала", в 2012 году Боулд стал правой рукой Арсена Венгера в первой команде. В этой роли Стив сменил ушедшего на пенсию Пэта Райса.



Боулд трудился помощником главного тренера на протяжении семи лет, ассистируя Венгеру, а затем и Унаи Эмери, пока в июне 2019 не вернулся к работе в академии, поменявшись местами с Фредди Юнгбергом.



В этом сезоне команда "Арсенала" U-23 финишировала только на 10-й позиции в чемпионате дублирующих составов, и руководство клуба решило указать Боулду на дверь.



Однако вовсе не провальный сезон послужил главной причиной к увольнению Боулда. Как утверждает The Athletic, "Арсенал" хотел избавиться от "трений между старой и новой методологией". Стива как специалиста с устаревшими методами работы попросили на выход.