38-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 23 мая, состоятся 10 поединков 38-го тура Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ – БРАЙТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Арсенал" в хорошей форме завершает сезон, одержав четыре победы подряд в Премьер-Лиге, однако дома "канониры" пока набрали лишь 25 очков в этой кампании (их антирекорд — 27 в 1994/95). "Брайтон" посреди этой недели одержал победу 3:2 над "Манчестер Сити" и сейчас нуждается всего в одном балле, чтобы побить клубный рекорд по набранным очкам за сезон Премьер-Лиги. "Арсенал выиграл только две из семи последних встреч с "чайками" в чемпионате.



Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин пропустит этот матч из-за ушиба ноги. Мэт Райан не попадет в заявку на игру против своего бывшего клуба.



Нападающий "Брайтона" Нил Мопе все еще дисквалифицирован, а вот Льюис Данк свою вину уже искупил. Йоэл Велтман, Дэви Проппер и Данни Уэлбек травмированы.



ВЕСТ ХЭМ — САУТГЕМПТОН 18:00



"Вест Хэм" нуждается всего в одном очке, чтобы финишировать в топ-6 Премьер-Лиги, чего не случалось с 1999 года. "Саутгемптон" проиграл 14 из последних 20 матчей в чемпионате, а в 17 последних пропустил 40 голов. "Молотобойцы" ни разу не уступили в шести последних встречах со "святыми" в Премьер-Лиге — пять побед подряд и затем 0:0 ранее в этом сезоне.



"Вест Хэм" откладывает на последний момент решение по голкиперу Лукашу Фабиански, которого беспокоит колено. Марк Нобл и Мануэль Лансини не сыграют.



После трех месяцев отсутствия с травмой лодыжки может вернуться полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромеу. Уилл Смоллбоун и Че Адамс вне игры.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БЕРНЛИ 18:00



"Шеффилд Юнайтед" уже повторил антирекорд Премьер-Лиги всех времен из 29 поражений за сезон. "Бернли" проиграл шесть из восьми последних матчей чемпионата, но два предыдущих выезда завершил победами с общим счетом 0:6. "Клинки" уступили лишь однажды в 18 последних домашних встречах с "бордовыми" в чемпионате, и это случилось в декабре 2008.



Защитник "Шеффилд Юнайтед" Джордж Болдок не играл посреди недели, но может залечить заднюю поверхность бедра к воскресенью. Оли Макберни, Джек О'Коннелл, Билли Шарп, Итан Ампаду и Сандер Берге остаются в лазарете.



"Бернли" надеется на возвращение своего голкипера Ника Поупа, которого беспокоило колено. Участие в матче Эшли Барнса под вопросом после истории с пьяной ездой.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЭВЕРТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" проведет заключительную репетицию перед финалом Лиги Чемпионов в следующий уикенд и постарается реабилитироваться за поражение 3:2 от "Брайтона". Все пять своих последних матчей в Премьер-Лиге "Эвертон" завершил со счетом 1:0, проигрывая или побеждая. "Горожане" выиграли все шесть последних встреч с "ирисками" в чемпионате.



Нападающий Серхио Агуэро проведет свой последний домашний матч за "Сити". Удаленный против "Брайтона" Жоау Канселу дисквалифицирован.



У плеймейкера "Эвертона" Хамеса Родригеса травма икроножной мышцы. Также вне игры Шеймус Коулмен.



ЛИВЕРПУЛЬ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



Чтобы попасть в Лигу Чемпионов, "Ливерпулю" нужно завершить этот матч не хуже, чем "Лестер" — свой. "Красные" могут финишировать с пятью победами в Премьер-Лиге подряд. "Кристал Пэлас" провожает Роя Ходжсона, проиграв пять из семи последних поединков чемпионата. "Ливерпуль" может похвастать серией из семи побед подряд против "орлов" в Премьер-Лиге.



Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота рискует присоединиться в лазарете к Джордану Хендерсону, Озану Кабаку, Бену Дэвису, Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.



Нападающий "Пэлас" Кристиан Бентеке под вопросом из-за небольшого повреждения. Тайрик Митчелл должен быть в порядке. Эберечи Эзе едва перенес операцию на ахилле.



ЛЕСТЕР — ТОТТЕНХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" уже выиграл Кубок Англии и гарантировал себе путевку в Лигу Европы, как минимум, так что этот сезон в любом случае можно будет назвать успешным для команды Брендана Роджерса. А вот о "Тоттенхэме" того же не скажешь, хотя "шпоры" уже набрали 59 очков — как и за всю прошлую кампанию. Только одна из 101 встречи этих соперников в чемпионате завершилась без забитых голов — в марте 1948.



Джонни Эванс не сыграет за "Лестер" из-за травмы пятки. Уэс Морган и Кристиан Фукс могут в последний раз примерить футболку клуба.



Защитник "Тоттенхэма" Яфет Танганга выбыл из строя с травмой связок лодыжки.



ЛИДС — ВЕСТ БРОМВИЧ 18:00



"Лидс" завершает свой дебютный сезон после возвращения в Премьер-Лигу в верхней половине, проиграв только один из 10 последних матчей чемпионата. С момента назначения Сэма Эллардайса в декабре "Вест Бромвич" набрал только 19 очков — меньше всех в дивизионе. В четырех последних встречах этих соперников в чемпионате "дрозды" набрал только одно очко из 12 возможных.



Защитник "Лидса" Диего Льоренте выбыл из строя с мышечным растяжением.



В лазарете "Вест Бромвича" остаются Бранислав Иванович и Роберт Снодграсс.



ФУЛХЭМ — НЬЮКАСЛ 18:00



"Фулхэм" не знает побед уже девять матчей Премьер-Лиги кряду, а дома и вовсе проиграл все пять последних поединков. "Ньюкасл" выиграл четыре из шести последних матчей чемпионата. С начала апреля только "Ливерпуль" забил в Премьер-Лиге голов больше, чем "сороки" (16). "Ньюкасл" может впервые с 2005 года оформить дубль против "дачников" в течение сезона Премьер-Лиги.



Заключительный матч "Фулхэма" в сезоне пропустят Том Кэрни, Энтони Робинсон и Александар Митрович. Харрисон Рид под вопросом.



"Ньюкасл" рассчитывает на выздоровление Мартина Дубравки и Аллана Сен-Максимена. У Каллума Уилсона травма задней поверхности бедра.



АСТОН ВИЛЛА — ЧЕЛСИ 18:00



"Астон Вилла" гарантированно завершит сезон на 11-м месте в Премьер-Лиге, и это лучший результат для бирмингемского клуба со времен девятой строчки в кампании 2010/11. "Челси" занимает третье место, но "Ливерпуль" и "Лестер" опережает только на одно очко. Прежде "синие" лишь однажды потерпели поражение в последнем туре Премьер-Лиги — 3:0 от "Ньюкасла" три года назад. "Вилла" проиграла 10 из 12 последних встреч с "Челси" в Премьер-Лиге.



Плеймейкер "Виллы" Джек Грилиш готов к своему первому выходу в старте за три последних месяца. Росс Баркли не сыграет из-за условий своей аренды.



"Челси" устроит фитнес-тест для Нголо Канте. Кай Хаверц выздоровел, а Андреас Кристенсен отбыл дисквалификацию.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:00



"Вулверхэмптон" рискует впервые в сезоне оформить три поражения подряд в Премьер-Лиге, что стало бы повторением антирекорда при Нуну Эшпириту Санту, покидающем клуб. "Манчестер Юнайтед" не знает поражений уже 25 выездных матчей чемпионата кряду, и это клубный рекорд. "Красные дьяволы" уступили лишь раз в семи последних встречах "волками" в Премьер-Лиге.



Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес получил разрешение вернуться в футбол после перелома черепа, но только со следующего сезона.



Полузащитники "Юнайтед" Скотт Мактоминей и Фред залечили свои болячки, полученные посреди неделе. Может вернуться и Даниэль Джеймс. Харри Магуайр и Антони Мартиаль играть не готовы.