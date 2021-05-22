"Суонси" стал соперником "Брентфорда" по финалу плей-офф Чемпионшипа
Соперником "Брентфорда" по финалу плей-офф Чемпионшипа стал "Суонси", по сумме двух матчей одолевший "Барнсли" (2:1).
Одержав выездную победу 0:1 в первом полуфинальном матче, сегодня "лебеди" сыграли с "Барнсли" вничью 1:1.
Таким образом, 29 мая "Брентфорд" и "Суонси", завершившие этот сезон Чемпионшипа на третьем и четвертом местах, соответственно, сойдутся на "Уэмбли" в борьбе за путевку в Премьер-Лигу.
Добавим, за свою историю "Брентфорд", потерпевший неудачу в плей-офф Чемпионшипа в 2015 и 2020 годах, еще никогда не выступал в Премьер-Лиге, тогда как "Суонси" последний раз играл на уровне высшего дивизиона в сезоне 2017/18.
22.05.2021 23:00
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За Суонси здесь
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Нахуй не нужны в премьер лиге валийцы сраные.
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притопим дружно за Брентфорд
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