"Суонси" стал соперником "Брентфорда" по финалу плей-офф Чемпионшипа

Суонси Соперником "Брентфорда" по финалу плей-офф Чемпионшипа стал "Суонси", по сумме двух матчей одолевший "Барнсли" (2:1).

Одержав выездную победу 0:1 в первом полуфинальном матче, сегодня "лебеди" сыграли с "Барнсли" вничью 1:1.

Таким образом, 29 мая "Брентфорд" и "Суонси", завершившие этот сезон Чемпионшипа на третьем и четвертом местах, соответственно, сойдутся на "Уэмбли" в борьбе за путевку в Премьер-Лигу.

Добавим, за свою историю "Брентфорд", потерпевший неудачу в плей-офф Чемпионшипа в 2015 и 2020 годах, еще никогда не выступал в Премьер-Лиге, тогда как "Суонси" последний раз играл на уровне высшего дивизиона в сезоне 2017/18.


Метки Суонси, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 22.05.2021 23:47 # sisyazavr
    За Суонси здесь

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  2. hammersmith 22.05.2021 23:42 # hammersmith
    Нахуй не нужны в премьер лиге валийцы сраные.

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  3. superperez101 22.05.2021 23:24 # superperez101
    притопим дружно за Брентфорд

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