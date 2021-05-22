Тухель не боится, что "Челси" может не попасть в топ-4

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не испытывает страха насчет возможного непопадания в топ-4 Премьер-Лиги.

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Челси" занимает третье место в таблице, но "Ливерпуль" и "Лестер" опережает лишь на одно очко.

Если "синие" не сумеют победить "Астон Виллу" в воскресенье, то могут остаться без путевки в Лигу Чемпионов, однако у Тухеля не дрожат коленки.

"Если честно, попадание топ-4 было максимальной целью для нас в этом сезоне".

"Я очень, очень плох в математике, но здесь гением быть не нужно — я знаю, что может случиться, если мы проиграем".

"Конечно, ты можешь проиграть любой футбольный матч, но существует разница между страхом и опасностью".

"Испытываем ли мы страх? Нет. Потому что мы верим в свои способности".

"В опасности ли мы? Да, конечно. Если я выйду на улицу после тренировки, я буду в опасности, но я все равно выйду на улицу, потому что не буду сидеть здесь весь день. Но я верю, что могу позаботиться о себе".

"Сяду ли я сегодня за руль? Да, сяду. Есть ли опасность аварии? Да и очень большая. Но я все равно сяду за роль, потому что я верю в свои способности, я верю в способности других и верю в правила".

"В это большая разница. У нас нет страха, потому что мы верим в себя, и мы осознаем опасность. Мы будем готовиться, не зная страха".

"Могу ли я предсказать или гарантировать победу? Нет, не могу. Но мы хорошо подготовимся, мы будем верить в свои способности и в то, что добьемся результата", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 715

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 22.05.2021 22:40 # brown-ale
    Будет эпично, если Челси финишируют пятыми, и Рома уволит его перед финалом ЛЧ. Говорят, это старинная еврейская традиция - увольнять тренеров перед финалами.

    (ответить)

  2. mansoor 22.05.2021 22:23 # mansoor
    - Сяду ли я сегодня за руль? Да, сяду. Есть ли опасность аварии? Да и очень большая.
    - "Испытываем ли мы страх? Нет. Потому что мы верим в свои способности".
    - "В опасности ли мы? Да, конечно.
    - "Могу ли я предсказать или гарантировать победу? Нет, не могу.
    Он че блять сам собой начал разговаривать)))
    Блять а коленки то тресутся у него, и попка джим джим. И все из-за угрозы увольнения, дескать Рома психологически давит на коуча своей команды, как было и с Френки.
    Уважаемые фаплчаны вместе посмеёмся над Членсой, после 38 тура, а после финала поржжем как следует, уахахахаха

    (ответить)

  3. anabanana94 22.05.2021 22:14 # anabanana94
    Тухлый по стопам Моура идёт по ходу

    (ответить)

  4. billy-bones 22.05.2021 22:04 # billy-bones
    Бля, в клинике был тип, который тоже сначала задавал вороосы, а потом сам на них отвечал. Заведующий хирургическим отделением, босс Терка. Вот здесь такой же монолог.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: