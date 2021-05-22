Тухель не боится, что "Челси" может не попасть в топ-4

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не испытывает страха насчет возможного непопадания в топ-4 Премьер-Лиги.

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Челси" занимает третье место в таблице, но "Ливерпуль" и "Лестер" опережает лишь на одно очко.



Если "синие" не сумеют победить "Астон Виллу" в воскресенье, то могут остаться без путевки в Лигу Чемпионов, однако у Тухеля не дрожат коленки.



"Если честно, попадание топ-4 было максимальной целью для нас в этом сезоне".



"Я очень, очень плох в математике, но здесь гением быть не нужно — я знаю, что может случиться, если мы проиграем".



"Конечно, ты можешь проиграть любой футбольный матч, но существует разница между страхом и опасностью".



"Испытываем ли мы страх? Нет. Потому что мы верим в свои способности".



"В опасности ли мы? Да, конечно. Если я выйду на улицу после тренировки, я буду в опасности, но я все равно выйду на улицу, потому что не буду сидеть здесь весь день. Но я верю, что могу позаботиться о себе".



"Сяду ли я сегодня за руль? Да, сяду. Есть ли опасность аварии? Да и очень большая. Но я все равно сяду за роль, потому что я верю в свои способности, я верю в способности других и верю в правила".



"В это большая разница. У нас нет страха, потому что мы верим в себя, и мы осознаем опасность. Мы будем готовиться, не зная страха".



"Могу ли я предсказать или гарантировать победу? Нет, не могу. Но мы хорошо подготовимся, мы будем верить в свои способности и в то, что добьемся результата", — цитирует Тухеля The Independent.