Тухель не боится, что "Челси" может не попасть в топ-4
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не испытывает страха насчет возможного непопадания в топ-4 Премьер-Лиги.
В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Челси" занимает третье место в таблице, но "Ливерпуль" и "Лестер" опережает лишь на одно очко.
Если "синие" не сумеют победить "Астон Виллу" в воскресенье, то могут остаться без путевки в Лигу Чемпионов, однако у Тухеля не дрожат коленки.
"Если честно, попадание топ-4 было максимальной целью для нас в этом сезоне".
"Я очень, очень плох в математике, но здесь гением быть не нужно — я знаю, что может случиться, если мы проиграем".
"Конечно, ты можешь проиграть любой футбольный матч, но существует разница между страхом и опасностью".
"Испытываем ли мы страх? Нет. Потому что мы верим в свои способности".
"В опасности ли мы? Да, конечно. Если я выйду на улицу после тренировки, я буду в опасности, но я все равно выйду на улицу, потому что не буду сидеть здесь весь день. Но я верю, что могу позаботиться о себе".
"Сяду ли я сегодня за руль? Да, сяду. Есть ли опасность аварии? Да и очень большая. Но я все равно сяду за роль, потому что я верю в свои способности, я верю в способности других и верю в правила".
"В это большая разница. У нас нет страха, потому что мы верим в себя, и мы осознаем опасность. Мы будем готовиться, не зная страха".
"Могу ли я предсказать или гарантировать победу? Нет, не могу. Но мы хорошо подготовимся, мы будем верить в свои способности и в то, что добьемся результата", — цитирует Тухеля The Independent.
22.05.2021 22:00
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Будет эпично, если Челси финишируют пятыми, и Рома уволит его перед финалом ЛЧ. Говорят, это старинная еврейская традиция - увольнять тренеров перед финалами.
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- Сяду ли я сегодня за руль? Да, сяду. Есть ли опасность аварии? Да и очень большая.
- "Испытываем ли мы страх? Нет. Потому что мы верим в свои способности".
- "В опасности ли мы? Да, конечно.
- "Могу ли я предсказать или гарантировать победу? Нет, не могу.
Он че блять сам собой начал разговаривать)))
Блять а коленки то тресутся у него, и попка джим джим. И все из-за угрозы увольнения, дескать Рома психологически давит на коуча своей команды, как было и с Френки.
Уважаемые фаплчаны вместе посмеёмся над Членсой, после 38 тура, а после финала поржжем как следует, уахахахаха
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Тухлый по стопам Моура идёт по ходу
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Бля, в клинике был тип, который тоже сначала задавал вороосы, а потом сам на них отвечал. Заведующий хирургическим отделением, босс Терка. Вот здесь такой же монолог.
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