Фернандеш близок к новому контракту с "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш находится на пороге подписания нового двухлетнего контракта, который увеличит его зарплату вдвое — до 200 тысяч фунтов в неделю.

Фернандеш выступает выдающимся образом после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020, забив 28 голов в этом сезоне.



По информации Daily Mirror, агент 26-летнего португальца Мигель Пинту еще в минувший вторник прилетел в Манчестер, чтобы обсудить продление сотрудничества.



Сейчас сторонам остается уладить последние детали, и на "Олд Траффорд" надеются заключить новую сделку со своим ключевым игроком до отъезда того на Евро-2020.



"Сегодня мой приоритет — выигрывать трофеи. Коллективные награды важнее индивидуальных, и мы работаем в этом направлении. Думаю, клуб значительно прибавил с момента, как я пришел сюда".



"Клуб находится в стадии роста, а игроки все больше и больше ощущают дух "Манчестер Юнайтед" — клуба, который хочет больше и больше трофеев. Ради этого мы здесь. Я чувствую себя частью этого, и я здесь, чтобы помочь клубу развиваться", — сообщил на днях Фернандеш.