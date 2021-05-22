Фернандеш близок к новому контракту с "Юнайтед"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш находится на пороге подписания нового двухлетнего контракта, который увеличит его зарплату вдвое — до 200 тысяч фунтов в неделю.

Фернандеш выступает выдающимся образом после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020, забив 28 голов в этом сезоне.

По информации Daily Mirror, агент 26-летнего португальца Мигель Пинту еще в минувший вторник прилетел в Манчестер, чтобы обсудить продление сотрудничества.

Сейчас сторонам остается уладить последние детали, и на "Олд Траффорд" надеются заключить новую сделку со своим ключевым игроком до отъезда того на Евро-2020.

"Сегодня мой приоритет — выигрывать трофеи. Коллективные награды важнее индивидуальных, и мы работаем в этом направлении. Думаю, клуб значительно прибавил с момента, как я пришел сюда".

"Клуб находится в стадии роста, а игроки все больше и больше ощущают дух "Манчестер Юнайтед" — клуба, который хочет больше и больше трофеев. Ради этого мы здесь. Я чувствую себя частью этого, и я здесь, чтобы помочь клубу развиваться", — сообщил на днях Фернандеш.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2021 21:00

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  1. suddenly 22.05.2021 21:28 # suddenly
    Действующее соглашение будет продлено на два года или просто двухлетний контракт?

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  2. drogba11cool 22.05.2021 21:09 # drogba11cool
    Кубок лиги гейропы не трофей если что, зарплата 200 тыщ хахаха, санчес 500 получал ничего не делая, фу лашок ваш пенандыш

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