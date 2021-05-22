Фергюсон: "Фернандеш — то, чего не хватало МЮ годами"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон похвалил полузащитника Бруну Фернандеша, заявив, что как раз такого игрока "красным дьяволам" и не хватало в предыдущие годы.
В своем первом полном сезоне в "Юнайтед" Фернандеш забил 28 голов и отдал 17 результативных передач во всех соревнованиях, по обоим показателям являясь лучшим в команде Оле Гуннара Сульшера.
Фергюсон восхищается Бруну, отдельно отмечая умение 26-летнего португальца исполнять пенальти и его талант диспетчера.
"Ну, этот парень великолепен. Он забил много важных голов, и даже когда он исполняет пенальти в своей манере, он делает это очень, очень уверенно. Я не припомню случая, когда бы голкипер хотя бы приблизился к тому, чтобы отразить его пенальти".
"Поэтому он хладнокровен, его удары из-за пределов штрафной всегда представляют опасность, и он тот, в ком "Юнайтед" действительно нуждался в последние годы, учитывая его способность отдать пас на дальней трети поля".
"Своими пасами он вскрывает оборону, и я думаю это важно", — сообщил Фергюсон BBC Radio Manchester.
22.05.2021 20:00
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> 0 ассистов, 1 гол против топ-6
> "Фернандеш — то, чего не хватало МЮ годами" (с)
Даже от Лингарда больше пользы было, чем от этой истерички
Чекайте, там Спортинг чемпион спустя 20 лет, всего то надо было избавиться от Пернандыша
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А как ж скунс или он просто пассажир
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Без Бруну сейчас были бы соседями Арсенала по таблице.
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