Фергюсон: "Фернандеш — то, чего не хватало МЮ годами"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон похвалил полузащитника Бруну Фернандеша, заявив, что как раз такого игрока "красным дьяволам" и не хватало в предыдущие годы.

В своем первом полном сезоне в "Юнайтед" Фернандеш забил 28 голов и отдал 17 результативных передач во всех соревнованиях, по обоим показателям являясь лучшим в команде Оле Гуннара Сульшера.



Фергюсон восхищается Бруну, отдельно отмечая умение 26-летнего португальца исполнять пенальти и его талант диспетчера.



"Ну, этот парень великолепен. Он забил много важных голов, и даже когда он исполняет пенальти в своей манере, он делает это очень, очень уверенно. Я не припомню случая, когда бы голкипер хотя бы приблизился к тому, чтобы отразить его пенальти".



"Поэтому он хладнокровен, его удары из-за пределов штрафной всегда представляют опасность, и он тот, в ком "Юнайтед" действительно нуждался в последние годы, учитывая его способность отдать пас на дальней трети поля".



"Своими пасами он вскрывает оборону, и я думаю это важно", — сообщил Фергюсон BBC Radio Manchester.