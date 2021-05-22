Фергюсон: "Фернандеш — то, чего не хватало МЮ годами"

Бруну Фернандеш Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон похвалил полузащитника Бруну Фернандеша, заявив, что как раз такого игрока "красным дьяволам" и не хватало в предыдущие годы.

В своем первом полном сезоне в "Юнайтед" Фернандеш забил 28 голов и отдал 17 результативных передач во всех соревнованиях, по обоим показателям являясь лучшим в команде Оле Гуннара Сульшера.

Фергюсон восхищается Бруну, отдельно отмечая умение 26-летнего португальца исполнять пенальти и его талант диспетчера.

"Ну, этот парень великолепен. Он забил много важных голов, и даже когда он исполняет пенальти в своей манере, он делает это очень, очень уверенно. Я не припомню случая, когда бы голкипер хотя бы приблизился к тому, чтобы отразить его пенальти".

"Поэтому он хладнокровен, его удары из-за пределов штрафной всегда представляют опасность, и он тот, в ком "Юнайтед" действительно нуждался в последние годы, учитывая его способность отдать пас на дальней трети поля".

"Своими пасами он вскрывает оборону, и я думаю это важно", — сообщил Фергюсон BBC Radio Manchester.


Метки Манчестер Юнайтед, Фергюсон, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2021 20:00

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  1. alexander-arnold 22.05.2021 20:46 # alexander-arnold
    > 0 ассистов, 1 гол против топ-6
    > "Фернандеш — то, чего не хватало МЮ годами" (с)

    Даже от Лингарда больше пользы было, чем от этой истерички

    Чекайте, там Спортинг чемпион спустя 20 лет, всего то надо было избавиться от Пернандыша

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  2. chr1s8rown 22.05.2021 20:08 # chr1s8rown
    А как ж скунс или он просто пассажир

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  3. mancunia-planet 22.05.2021 20:05 # mancunia-planet
    Без Бруну сейчас были бы соседями Арсенала по таблице.

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