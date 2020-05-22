Премьер-Лига оштрафует "большую шестерку" на десятки миллионов фунтов

На следующей неделе Премьер-Лига должна определиться с наказанием для "большой шестерки" за попытку создать Европейскую Суперлигу.

Напомним, ранее в мае УЕФА довольно мягко наказал "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" за скандал с Суперлигой, приняв во внимание быструю реакцию и чистосердечное раскаяние со стороны английских топ-клубов.



А вот другие 14 клубов Премьер-Лиги настроены гораздо более воинственно в отношении "большой шестерки", чьи боссы ранее уже лишились своих постов во всех комитетах и рабочих группах лиги.



Как стало известно Sky, в ближайшие дни клубы Премьер-Лиги примут окончательное решение по денежным штрафам для "большой шестерки". Общая сумма этих штрафов может составить десятки миллионов фунтов.



Переговоры о санкциях для бунтовщиков начались ранее в мае, и изначально, утверждает источник, речь шла о том, чтобы наказать каждый клуб "большой шестерки" штрафом в 15 млн. фунтов и снятием очков, пускай и замороженным.



Клубы "большой шестерки" могут заставить как сразу выплатить штрафы, так и лишить их части будущих доходов от телевизионных трансляций.