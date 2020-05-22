Премьер-Лига оштрафует "большую шестерку" на десятки миллионов фунтов
На следующей неделе Премьер-Лига должна определиться с наказанием для "большой шестерки" за попытку создать Европейскую Суперлигу.
Напомним, ранее в мае УЕФА довольно мягко наказал "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" за скандал с Суперлигой, приняв во внимание быструю реакцию и чистосердечное раскаяние со стороны английских топ-клубов.
А вот другие 14 клубов Премьер-Лиги настроены гораздо более воинственно в отношении "большой шестерки", чьи боссы ранее уже лишились своих постов во всех комитетах и рабочих группах лиги.
Как стало известно Sky, в ближайшие дни клубы Премьер-Лиги примут окончательное решение по денежным штрафам для "большой шестерки". Общая сумма этих штрафов может составить десятки миллионов фунтов.
Переговоры о санкциях для бунтовщиков начались ранее в мае, и изначально, утверждает источник, речь шла о том, чтобы наказать каждый клуб "большой шестерки" штрафом в 15 млн. фунтов и снятием очков, пускай и замороженным.
Клубы "большой шестерки" могут заставить как сразу выплатить штрафы, так и лишить их части будущих доходов от телевизионных трансляций.
22.05.2021 19:00
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Последние комментарии:
Чего там наказывать то, просто слить каждой команде по одному два игрока с топ 6 и всё.
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И что ? Премьер лига ничто без этих клубов. Львиную долю доходов приносят они, денег и популярности у них больше, чем у остальных вместе взятых. Даже если лишить их очков, кто-то из них все равно станет чемпионом. Эти шесть клубов могут создать свою лигу, и она будет популярнее чем та где играют условные сутгемптон против норвичей. Так что насрать на эту новость.
p.s.Даже ауты вроде колбасных, петухов или гейгунеров популярнее всях астонвилл
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Ебанутые, своими штрафами, в итак непростое время, они только приближают создание суперлиги
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Если всем шестерым снять очки в следующем сезоне, то Арсенал вылетит в Чемпионшип.
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Pidarasy
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Pidarasy
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