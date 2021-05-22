Рэшфорд назвал два клуба, ради которых может бросить "Юнайтед"

Нападающий Маркус Рэшфорд заявил, что может покинуть "Манчестер Юнайтед" и отправиться за рубеж на более поздней стадии своей карьеры.

Рэшфорд является воспитанником академии "Юнайтед" и к своим 23 годам сыграл уже 270 матчей за родной клуб.



Однако Маркус, чей контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 2023 года, вполне открыт к новому вызову в своей карьере — например, в Ла Лиге.



"Могу ли я себя представить в другой стране? Я бы никогда не сказал "нет".



"Мой идеальный клуб? Если за исключением "Юнайтед", то я большой фанат "Реала" и "Барселоны", потому что они всегда обладают отличными игроками и играют в привлекательный футбол".



"Каждый смотрит "Реал" и "Барселону", — поведал Рэшфорд The Guardian.