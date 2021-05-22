Рэшфорд назвал два клуба, ради которых может бросить "Юнайтед"
Нападающий Маркус Рэшфорд заявил, что может покинуть "Манчестер Юнайтед" и отправиться за рубеж на более поздней стадии своей карьеры.
Рэшфорд является воспитанником академии "Юнайтед" и к своим 23 годам сыграл уже 270 матчей за родной клуб.
Однако Маркус, чей контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 2023 года, вполне открыт к новому вызову в своей карьере — например, в Ла Лиге.
"Могу ли я себя представить в другой стране? Я бы никогда не сказал "нет".
"Мой идеальный клуб? Если за исключением "Юнайтед", то я большой фанат "Реала" и "Барселоны", потому что они всегда обладают отличными игроками и играют в привлекательный футбол".
"Каждый смотрит "Реал" и "Барселону", — поведал Рэшфорд The Guardian.
22.05.2021 18:00
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Последние комментарии:
Рэш хороший человек, очень много вне поля делает.
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Насрал в рот скаму. Типичный гнилой скам.
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Можно слить, если хорошую сумму предложат
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вот и все
а манки про него - дух юнайтед, днк юнайтед
на деле обычный тупой обморок
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В Манчестере есть только один достойный клуб и это не помойка юнайтед, а Великий Манчестер Сити!
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какой тупенький. Реал и Барселона на дне
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тьфу, и ещё раз тьфу.
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