Рэшфорд назвал два клуба, ради которых может бросить "Юнайтед"

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд заявил, что может покинуть "Манчестер Юнайтед" и отправиться за рубеж на более поздней стадии своей карьеры.

Рэшфорд является воспитанником академии "Юнайтед" и к своим 23 годам сыграл уже 270 матчей за родной клуб.

Однако Маркус, чей контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 2023 года, вполне открыт к новому вызову в своей карьере — например, в Ла Лиге.

"Могу ли я себя представить в другой стране? Я бы никогда не сказал "нет".

"Мой идеальный клуб? Если за исключением "Юнайтед", то я большой фанат "Реала" и "Барселоны", потому что они всегда обладают отличными игроками и играют в привлекательный футбол".

"Каждый смотрит "Реал" и "Барселону", — поведал Рэшфорд The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1617

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mrsimph 22.05.2021 18:28 # mrsimph
    Рэш хороший человек, очень много вне поля делает.

    (ответить)

  2. gerrard08 22.05.2021 18:26 # gerrard08
    Насрал в рот скаму. Типичный гнилой скам.

    (ответить)

  3. januzaj00 22.05.2021 18:19 # januzaj00
    Можно слить, если хорошую сумму предложат

    (ответить)

  4. superperez101 22.05.2021 18:16 # superperez101
    вот и все
    а манки про него - дух юнайтед, днк юнайтед

    на деле обычный тупой обморок

    (ответить)

  5. drogba11cool 22.05.2021 18:12 # drogba11cool
    В Манчестере есть только один достойный клуб и это не помойка юнайтед, а Великий Манчестер Сити!

    (ответить)

  6. mane 22.05.2021 18:06 # mane
    какой тупенький. Реал и Барселона на дне

    (ответить)

  7. manutd-20champ 22.05.2021 18:02 # manutd-20champ
    тьфу, и ещё раз тьфу.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: