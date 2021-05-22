"Брентфорд" вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, по сумме двух матчей одолев в полуфинале "Борнмут" (3:2).

Проиграв первый матч "вишенкам" со счетом 1:0, в ответном "Брентфорд" одержал победу 3:1 и теперь направляется на "Уэмбли".



В финале возглавляемый Томасом Франком "Брентфорд", завершивший регулярный сезон Чемпионшипа на третьем месте, сыграет с "Суонси" или "Барнсли".



Таким образом, "Борнмут" стал единственной из трех вылетевших из Премьер-Лиги в прошлом сезоне команд, не сумевшей вернуться в элиту с первой попытки — "Норвичу" и "Уотфорду" это удалось.



Добавим, финал плей-офф Чемпионшипа состоится в один день с финалом Лиги Чемпионов, 29 мая.