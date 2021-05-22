"Брентфорд" вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
"Брентфорд" вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, по сумме двух матчей одолев в полуфинале "Борнмут" (3:2).
Проиграв первый матч "вишенкам" со счетом 1:0, в ответном "Брентфорд" одержал победу 3:1 и теперь направляется на "Уэмбли".
В финале возглавляемый Томасом Франком "Брентфорд", завершивший регулярный сезон Чемпионшипа на третьем месте, сыграет с "Суонси" или "Барнсли".
Таким образом, "Борнмут" стал единственной из трех вылетевших из Премьер-Лиги в прошлом сезоне команд, не сумевшей вернуться в элиту с первой попытки — "Норвичу" и "Уотфорду" это удалось.
Добавим, финал плей-офф Чемпионшипа состоится в один день с финалом Лиги Чемпионов, 29 мая.
22.05.2021 17:00
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Последние комментарии:
> В финале "Брентфорд" сыграет с "Суонси" или "Барнсли".
подшконарная колбасня напряглась
хе хе хе хе хе
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блин я уже думал что все, вышли в апл
а еще финал играть
Томас Фрэнк зачетный крендель
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крепкая команда, пока
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надеюсь выйдут они или Барнсли, давно хочется за новыми лицами в АПЛ понаблюдать
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Красавчики, выпнули нахуй говно вишневое.
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