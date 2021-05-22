"Брентфорд" вышел в финал плей-офф Чемпионшипа

Томас Франк "Брентфорд" вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, по сумме двух матчей одолев в полуфинале "Борнмут" (3:2).

Проиграв первый матч "вишенкам" со счетом 1:0, в ответном "Брентфорд" одержал победу 3:1 и теперь направляется на "Уэмбли".

В финале возглавляемый Томасом Франком "Брентфорд", завершивший регулярный сезон Чемпионшипа на третьем месте, сыграет с "Суонси" или "Барнсли".

Таким образом, "Борнмут" стал единственной из трех вылетевших из Премьер-Лиги в прошлом сезоне команд, не сумевшей вернуться в элиту с первой попытки — "Норвичу" и "Уотфорду" это удалось.

Добавим, финал плей-офф Чемпионшипа состоится в один день с финалом Лиги Чемпионов, 29 мая.


Метки Борнмут, Брентфорд, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1042

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 22.05.2021 18:32 # true-manc
    > В финале "Брентфорд" сыграет с "Суонси" или "Барнсли".

    подшконарная колбасня напряглась
    хе хе хе хе хе

    (ответить)

  2. superperez101 22.05.2021 18:05 # superperez101
    блин я уже думал что все, вышли в апл
    а еще финал играть
    Томас Фрэнк зачетный крендель

    (ответить)

  3. manutd-20champ 22.05.2021 17:58 # manutd-20champ
    крепкая команда, пока

    (ответить)

  4. murderface616 22.05.2021 17:45 # murderface616
    надеюсь выйдут они или Барнсли, давно хочется за новыми лицами в АПЛ понаблюдать

    (ответить)

  5. lahmatyj 22.05.2021 17:21 # lahmatyj
    Красавчики, выпнули нахуй говно вишневое.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: