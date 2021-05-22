"Челси" возобновил интерес к Райсу
"Челси" возобновил интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу.
Достоверно известно, что "Челси" интересовался Райсом еще прошлым летом. И так потратив целое состояние на новичков, "синие" не смогли найти еще 70 миллионов фунтов на Деклана.
Казалось, интерес "Челси" к Райсу умер одновременно с увольнением Фрэнка Лэмпарда, который и настаивал на приглашении Деклана, однако The Telegraph утверждает, что на "Стэмфорд Бридж" есть и другие поклонники таланта 22-летнего англичанина.
По информации издания, сменивший Лэмпарда на посту главного тренера "Челси" Томас Тухель включит Райса в список игроков, которых он рекомендует директору Марине Грановской для приобретения.
Правда, на сей раз "Вест Хэм" может попросить за свою звезду еще больше — не менее 90 млн. фунтов. Если это окажется для "синих" чересчур, они могут переключиться на Орельена Тчуамени из "Монако" или Юлиана Вайгля из "Бенфики".
В услугах Райса также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", однако сам игрок, если ему будет суждено уйти, предпочитает вернуться "Челси", чья академия отчислила его в возрасте 14 лет.
22.05.2021 16:00
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