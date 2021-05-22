Леви зол на Кейна

Харри Кейн и Даниэль Леви Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви находится в ярости от того, что нападающий Харри Кейн решил озвучить на публику свое желание уйти из клуба.

По информации Daily Mail, Кейн встретился с Леви в прошлом месяце, попросив отпустить его в ближайшее трансферное окно. В "Тоттенхэме" надеялись, что эти переговоры продолжатся в приватной манере.

Однако на текущей неделе Кейн дал часовое интервью экс-защитнику "Манчестер Юнайтед" Гари Невиллу. Харри намекнул, что хочет перейти в "Манчестер Сити", и даже предположил, что Леви согласится продать его за 100 миллионов фунтов.

В преддверии этого интервью издание Sky Sports, непосредственный работодатель Невилла, опубликовало новость о том, что Кейн жаждет покинуть лондонский клуб.

Такое поведение Кейна весьма разозлило Леви. Даниэль чувствует, что Харри проявил неуважение к клубу, и теперь еще решительнее настроен сохранить 27-летнего англичанина.

Позиция Леви остается неизменной: Кейн не продается. Только предложение в размере свыше 150 млн. фунтов может заставить босса "Тоттенхэма" задуматься о продаже Харри, чей контракт действителен еще три года.


Метки Кейн, Леви, Невилл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1824

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Последние комментарии:




  1. elprimer 22.05.2021 16:13 # elprimer
    Раньше нужно было об уходе задумаваться, на что он надеялся? Это же тоттенхэм.

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  2. drogba11cool 22.05.2021 16:01 # drogba11cool
    Levis традиционный

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  3. manutd-20champ 22.05.2021 15:54 # manutd-20champ
    а Кейн зол на Леви

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  4. alexomck 22.05.2021 15:23 # alexomck
    цену будет стараться набить и где слова самого Леви?

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  5. gerrard08 22.05.2021 15:14 # gerrard08
    Леви конечно пидор редкостный. Ляма 70 адекватный прайс за Кейна.

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  6. lfcynwa 22.05.2021 15:13 # lfcynwa
    отмаза найдена

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  7. mane 22.05.2021 15:11 # mane
    английский Павлюченко сасать. 3-летний контракт намекает

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  8. true-manc 22.05.2021 15:06 # true-manc
    в этом Тоттенхэме все погорели от своей мощи

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  9. cheburek-from-kz 22.05.2021 15:06 # cheburek-from-kz
    ну понятно, Кейна своими заявами уже сбил цену прилично

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  10. suddenly 22.05.2021 15:01 # suddenly
    Леви в ярости, что его раб хочет от него уйти и озвучивает это публично.

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  11. empry 22.05.2021 15:01 # empry
    Ну здрасьте приехали. Еще один раб на галерах у лысого еврея. 5-летний контракт передает привет, Харри.

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