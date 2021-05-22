Леви зол на Кейна

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви находится в ярости от того, что нападающий Харри Кейн решил озвучить на публику свое желание уйти из клуба.

По информации Daily Mail, Кейн встретился с Леви в прошлом месяце, попросив отпустить его в ближайшее трансферное окно. В "Тоттенхэме" надеялись, что эти переговоры продолжатся в приватной манере.



Однако на текущей неделе Кейн дал часовое интервью экс-защитнику "Манчестер Юнайтед" Гари Невиллу. Харри намекнул, что хочет перейти в "Манчестер Сити", и даже предположил, что Леви согласится продать его за 100 миллионов фунтов.



В преддверии этого интервью издание Sky Sports, непосредственный работодатель Невилла, опубликовало новость о том, что Кейн жаждет покинуть лондонский клуб.



Такое поведение Кейна весьма разозлило Леви. Даниэль чувствует, что Харри проявил неуважение к клубу, и теперь еще решительнее настроен сохранить 27-летнего англичанина.



Позиция Леви остается неизменной: Кейн не продается. Только предложение в размере свыше 150 млн. фунтов может заставить босса "Тоттенхэма" задуматься о продаже Харри, чей контракт действителен еще три года.



