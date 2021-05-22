Леви зол на Кейна
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви находится в ярости от того, что нападающий Харри Кейн решил озвучить на публику свое желание уйти из клуба.
По информации Daily Mail, Кейн встретился с Леви в прошлом месяце, попросив отпустить его в ближайшее трансферное окно. В "Тоттенхэме" надеялись, что эти переговоры продолжатся в приватной манере.
Однако на текущей неделе Кейн дал часовое интервью экс-защитнику "Манчестер Юнайтед" Гари Невиллу. Харри намекнул, что хочет перейти в "Манчестер Сити", и даже предположил, что Леви согласится продать его за 100 миллионов фунтов.
В преддверии этого интервью издание Sky Sports, непосредственный работодатель Невилла, опубликовало новость о том, что Кейн жаждет покинуть лондонский клуб.
Такое поведение Кейна весьма разозлило Леви. Даниэль чувствует, что Харри проявил неуважение к клубу, и теперь еще решительнее настроен сохранить 27-летнего англичанина.
Позиция Леви остается неизменной: Кейн не продается. Только предложение в размере свыше 150 млн. фунтов может заставить босса "Тоттенхэма" задуматься о продаже Харри, чей контракт действителен еще три года.
22.05.2021 15:00
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Раньше нужно было об уходе задумаваться, на что он надеялся? Это же тоттенхэм.
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Levis традиционный
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а Кейн зол на Леви
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цену будет стараться набить и где слова самого Леви?
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Леви конечно пидор редкостный. Ляма 70 адекватный прайс за Кейна.
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отмаза найдена
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английский Павлюченко сасать. 3-летний контракт намекает
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в этом Тоттенхэме все погорели от своей мощи
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ну понятно, Кейна своими заявами уже сбил цену прилично
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Леви в ярости, что его раб хочет от него уйти и озвучивает это публично.
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Ну здрасьте приехали. Еще один раб на галерах у лысого еврея. 5-летний контракт передает привет, Харри.
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