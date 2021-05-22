Заха: "Не откажусь от перехода в топ-клуб"

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха заявил о своей готовности покинуть "Селхерст Парк" ради топ-клуба.

Будучи молодым игроком, Заха не сумел заиграть в "Манчестер Юнайтед" и был вынужден вернуться в родной "Пэлас". Сейчас Уилфриду уже 28, однако он все еще надеется получить второй шанс в большом клубе.

"Я чувствую, что способен еще раз попробовать себя в командах топ-уровня, потому что моя мечта — выигрывать трофеи".

"Я достаточно хорош, чтобы отправиться туда и соперничать с лучшими. Если предоставится такая возможность, я не откажусь, потому что я чувствую, что заслуживаю этого. Я хочу, чтобы я мог сказать своим детям: "Посмотрите, что выиграл ваш папочка", — сообщил Заха The Face.


Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. seregaball 22.05.2021 14:03 # seregaball
    Все тоже самое, как в прошлом году

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  2. vyrentz 22.05.2021 14:00 # vyrentz
    Никогда не играл в топ-клубе, уже и поздно начинать

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