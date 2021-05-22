Терри хочет стать главным тренером, но "Тоттенхэму" откажет
Ассистент "Астон Виллы" Джон Терри заявил о своих амбициях стать главным тренером, но вариант с "Тоттенхэмом" он для себя исключает.
Сейчас Терри уже третий сезон ассистирует Дину Смиту на "Вилла Парк", однако у Джона есть амбиции насчет самостоятельной тренерской карьеры.
Терри мечтает однажды возглавить свой бывший клуб "Челси", а вот от работы с ненавистным "Тоттенхэмом" Джон точно откажется.
"Мои амбиции очень, очень ясны. У меня есть конечная цель — стать главным тренером "Челси". Моя команда будет побеждать — надеюсь на это — в очень честной, очень организованной, очень напористой манере, будучи хорошо подготовленной и играя в четыре защитника".
Я смотрю на Лэмпса (Фрэнка Лэмпарда) и Стиви (Джеррарда), а также на успехи, которых они оба добились. Это невероятно, что сделал Лэмпс в своем первом сезоне в "Челси" и что сделал Стиви в "Рейнджерс". Наверное, до этого я не был готов тренировать. Теперь я готов. Однако я не собираюсь браться за первую попавшуюся работу. Я отклонил уже два предложения за время, что работаю здесь".
"У меня остается еще один год по контракту с "Виллой". Я в привилегированной позиции, потому что мне не нужно спешить. Я хочу быть первым номером, и в определенный момент я им стану".
"Я скучаю по шумихе, связанной с игрой в футбол, и ближе всего к этому тренерское дело. Играя, я обожал ощущение, когда ты против всего мира. Я был обожаем "Челси" и, наверное, ненавидим болельщиками большинства клубов в лиге. Теперь я закончил играть и встречаю на улицах и в социальных сетях людей, которые говорят: "Я ненавидел тебя как игрока, но я был бы счастлив обладать тобой в своей команде". Это говорят фанаты "Арсенала", "Тоттенхэма", "Вест Хэма". Я думаю про себя в такие моменты: "Это все, о чем я могу просить". Меня ценили как игрока".
"От природы я всегда буду ненавидеть "Тоттенхэм". Я бы хотел думать, что фанаты "Тоттенхэма" всегда будут ненавидеть меня. В раздевалке во время моего последнего матча за "Челси" процентов 50 моей речи игрокам было посвящено "Тоттенхэму" и тому, чтобы не позволить им ничего выиграть в моей жизни. Я говорил о важности этого соперничества двух клубов. Это передалось мне от Денниса Уайза, и я надеюсь, Сесар (Аспиликуэта) до сих пор ведет такие разговоры с игроками".
"Между мной и фанатами "Тоттенхэма" были напряженные отношения, они меня критиковали, а я упрекал их за отсутствие трофеев. Но я думаю, у них отличный подбор игроков, красивый стадион, и они могут побороться за высокие места, если поправят свои дела. Хочу ли я, чтобы это случилось? Нет. Но теперь я уже в совершенно другом положении, теперь я не противостою всему миру. Я ценю, чем обладают другие команды".
"Что случится, если однажды "Тоттенхэм" предложит мне работу? Я никогда за нее не возьмусь. Никогда. "Тоттенхэм" — единственная работа, за которую я точно не возьмусь. Я практически уверен, в "Вест Хэме" мне тоже не были бы рады", — сообщил Терри The Times.
22.05.2021 12:00
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Последние комментарии:
так они с лэмпсом одного поля ягодки - тупой и ещё тупее.
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Как в том анекдоте. Баба дала объявление "Ищу красивого состоятельного мужчину для брака". Приходит к ней по адресу плюгавенький мужичок бомжеватого вида и говорит - Ты дала это объявление? Я пришел тебе сказать, чтобы ты на меня не рассчитывала.. ))
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ahahahahahahahahahahah
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Кому ты нах1уй нужен в Тоттенхэме? Распизделся летая в облаках, как тренер ты никто и зовут тебя никак.
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Вот это орнул, дурачек конечно знатный, но зато как поссал на тотенхем
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Обоссал азербижан, красава кэп!!!
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Барса, Реал, кому ещё он откажет? :) норм вью взрослого мужика, настоящий тупой этот терри.
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Как хорошо, что есть Сити.
Если любому футболисту(даже бывшему) из АПЛ предложат заработать там денег, то ни один фанат и эксперт, и даже коллега тебя ни в чем не упрекнет. Даже МЮ со своею вселенной))
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КОнечно, так Леви и возьмет какого-то чушка без опыта работы, еще и бывшего рентбоя, а это значит там с головой не все в порядке.
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Бла-бла-бла-бла. Блять из него выйдит отличный тренер
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Если ты так ненавидишь Тоттенхэм, то мог бы возглавить их и вывести клуб в Чемпионшип.
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