Терри хочет стать главным тренером, но "Тоттенхэму" откажет

Ассистент "Астон Виллы" Джон Терри заявил о своих амбициях стать главным тренером, но вариант с "Тоттенхэмом" он для себя исключает.

Сейчас Терри уже третий сезон ассистирует Дину Смиту на "Вилла Парк", однако у Джона есть амбиции насчет самостоятельной тренерской карьеры.



Терри мечтает однажды возглавить свой бывший клуб "Челси", а вот от работы с ненавистным "Тоттенхэмом" Джон точно откажется.



"Мои амбиции очень, очень ясны. У меня есть конечная цель — стать главным тренером "Челси". Моя команда будет побеждать — надеюсь на это — в очень честной, очень организованной, очень напористой манере, будучи хорошо подготовленной и играя в четыре защитника".



Я смотрю на Лэмпса (Фрэнка Лэмпарда) и Стиви (Джеррарда), а также на успехи, которых они оба добились. Это невероятно, что сделал Лэмпс в своем первом сезоне в "Челси" и что сделал Стиви в "Рейнджерс". Наверное, до этого я не был готов тренировать. Теперь я готов. Однако я не собираюсь браться за первую попавшуюся работу. Я отклонил уже два предложения за время, что работаю здесь".



"У меня остается еще один год по контракту с "Виллой". Я в привилегированной позиции, потому что мне не нужно спешить. Я хочу быть первым номером, и в определенный момент я им стану".



"Я скучаю по шумихе, связанной с игрой в футбол, и ближе всего к этому тренерское дело. Играя, я обожал ощущение, когда ты против всего мира. Я был обожаем "Челси" и, наверное, ненавидим болельщиками большинства клубов в лиге. Теперь я закончил играть и встречаю на улицах и в социальных сетях людей, которые говорят: "Я ненавидел тебя как игрока, но я был бы счастлив обладать тобой в своей команде". Это говорят фанаты "Арсенала", "Тоттенхэма", "Вест Хэма". Я думаю про себя в такие моменты: "Это все, о чем я могу просить". Меня ценили как игрока".



"От природы я всегда буду ненавидеть "Тоттенхэм". Я бы хотел думать, что фанаты "Тоттенхэма" всегда будут ненавидеть меня. В раздевалке во время моего последнего матча за "Челси" процентов 50 моей речи игрокам было посвящено "Тоттенхэму" и тому, чтобы не позволить им ничего выиграть в моей жизни. Я говорил о важности этого соперничества двух клубов. Это передалось мне от Денниса Уайза, и я надеюсь, Сесар (Аспиликуэта) до сих пор ведет такие разговоры с игроками".



"Между мной и фанатами "Тоттенхэма" были напряженные отношения, они меня критиковали, а я упрекал их за отсутствие трофеев. Но я думаю, у них отличный подбор игроков, красивый стадион, и они могут побороться за высокие места, если поправят свои дела. Хочу ли я, чтобы это случилось? Нет. Но теперь я уже в совершенно другом положении, теперь я не противостою всему миру. Я ценю, чем обладают другие команды".



"Что случится, если однажды "Тоттенхэм" предложит мне работу? Я никогда за нее не возьмусь. Никогда. "Тоттенхэм" — единственная работа, за которую я точно не возьмусь. Я практически уверен, в "Вест Хэме" мне тоже не были бы рады", — сообщил Терри The Times.