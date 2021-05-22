Паулу Фонсека может возглавить "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" рассматривает Паулу Фонсеку на роль своего нового главного тренера.

Накануне "Вулверхэмптон" и Нуну Эшпириту Санту объявили о расставании в конце сезона по обоюдному согласию сторон. Предположительно, это связано с их расхождениями во взглядах насчет трансферной политики клуба.



Как бы то ни было, теперь внушительной португалоговорящей диаспоре "волков" нужен новый рулевой, и Daily Mirror утверждает, что целью для клуба с "Молинью" стал 48-летний Фонсека, который в свою очередь покидает "Рому" в конце сезона.



Под руководством португальца Фонсеки "Рома" финишировала на пятом и седьмом местах в Серии А, а в этом сезоне достигла полуфинала Лиги Европы, где уступила "Манчестер Юнайтед".



Другим кандидатом на вакантный пост в "Вулверхэмптоне" называется бывший наставник "Бенфики" Бруну Лаже.