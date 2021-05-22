Тухель ожидает, что Вернер прибавит в следующем сезоне

Наставник "Челси" Томас Тухель уверен, что нападающий Тимо Вернер прибавит в следующем сезоне.

После своего дорогостоящего перехода из "РБ Лейпциг" прошлым летом Вернер забил 12 голов за "Челси", включая лишь два в 18 последних матчах.



Однако Тухель подчеркивает, что при нем Вернер не исполняет пенальти. Томас ожидает, что Тимо улучшит свою игру, когда переварит свой дебютный сезон.



"Он по-прежнему молод и все еще может прибавить. Это то, что мы требуем неделя за неделей. Впереди у него каникулы, в течение которых он сможет поразмышлять, восстановить силы и отдохнуть умственно, чтобы сделать следующие шаги в следующем году".



"Он уже не новичок, он будет знаком с окружающей обстановкой, с партнерами по команде и с тем, с чем столкнется в первом матче и как ему нужно подстроиться. Это поможет ему".



"Сейчас мы пытаемся форсировать этот процесс, потому что нуждаемся в нем".



"Не забывайте, что многие бомбардиры в Европе исполняют пенальти в своих командах, и их высокая результативность достигается за счет пенальти".



"Если бы мы добавили пенальти к его забитым голам, то, возможно, каждый был бы доволен его первым годом. Но он не забивал с пенальти, он не исполнял их. Мы должны учитывать это".



"Я рад, что зрители возвращаются, потому что они сразу же увидят, как он старается".



"Гораздо проще быть критиком и судить об игроке, когда тебя нет на стадионе. Когда ты здесь, когда ты близок с парнями и видишь, как они стараются в матчах, все становится чуть более относительным", — цитирует Тухеля Evening Standard.