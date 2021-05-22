Тухель ожидает, что Вернер прибавит в следующем сезоне

Тимо Вернер Наставник "Челси" Томас Тухель уверен, что нападающий Тимо Вернер прибавит в следующем сезоне.

После своего дорогостоящего перехода из "РБ Лейпциг" прошлым летом Вернер забил 12 голов за "Челси", включая лишь два в 18 последних матчах.

Однако Тухель подчеркивает, что при нем Вернер не исполняет пенальти. Томас ожидает, что Тимо улучшит свою игру, когда переварит свой дебютный сезон.

"Он по-прежнему молод и все еще может прибавить. Это то, что мы требуем неделя за неделей. Впереди у него каникулы, в течение которых он сможет поразмышлять, восстановить силы и отдохнуть умственно, чтобы сделать следующие шаги в следующем году".

"Он уже не новичок, он будет знаком с окружающей обстановкой, с партнерами по команде и с тем, с чем столкнется в первом матче и как ему нужно подстроиться. Это поможет ему".

"Сейчас мы пытаемся форсировать этот процесс, потому что нуждаемся в нем".

"Не забывайте, что многие бомбардиры в Европе исполняют пенальти в своих командах, и их высокая результативность достигается за счет пенальти".

"Если бы мы добавили пенальти к его забитым голам, то, возможно, каждый был бы доволен его первым годом. Но он не забивал с пенальти, он не исполнял их. Мы должны учитывать это".

"Я рад, что зрители возвращаются, потому что они сразу же увидят, как он старается".

"Гораздо проще быть критиком и судить об игроке, когда тебя нет на стадионе. Когда ты здесь, когда ты близок с парнями и видишь, как они стараются в матчах, все становится чуть более относительным", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Вернер, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2021 10:00

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  1. dallaslp 22.05.2021 10:18 # dallaslp
    вводит в заблуждение. какие пенальти? ахах. очевидно, если бы он был хорош в пробитии пенальти - он бы их и исполнял. с таким слабым характером бить пенальти ему никто не доверит. так что "приплюсовывать" такие абстрактные голы - глупость. забил 12 вот и все

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  2. hunter022 22.05.2021 10:16 # hunter022
    В следующем сезоне будет зрителей мячом сбивать

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