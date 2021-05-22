Тухель: "Каждый любит Кейна"

Харри Кейн Наставник "Челси" Томас Тухель признал, что не отказался бы от нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Накануне издание ESPN сообщило, что "Челси" тоже хочет побороться за Кейна, собираясь предложить "шпорам" включить в сделку игроков вроде Кепы Аррисабалаги и Тэмми Абрахэма.

Тухель отказывается спекулировать насчет возможного трансфера Харри, но в то же время дает ясно понять о своем отношении к капитану сборной Англии.

"Если вы найдете хоть одного тренера в мире, который бы не хотел обладать Харри Кейном в своей команде, то позвоните мне. Я бы хотел поговорить с этим парнем и услышать его идет насчет того, как нужно забивать и атаковать. Конечно, каждый любит Харри Кейна, но давайте четко проясним одну вещь".

"Он игрок "Тоттенхэма". У него есть долгосрочный контракт, и мы не собираемся давать какие-либо неуважительные комментарии насчет этого на своих пресс-конференциях", — приводит слова Тухеля ESPN.


Метки Кейн, Тоттенхэм, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2021 09:00

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  1. alexomck 22.05.2021 10:01 # alexomck
    хочет между манчестерами втиснуться, не по зубам орешек:)

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  2. moneymaker 22.05.2021 09:10 # moneymaker
    Нестабильный хрустальный петушок

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  3. anabanana94 22.05.2021 09:05 # anabanana94
    Красава Тухлый, правильно сказал

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