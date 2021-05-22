Тухель: "Каждый любит Кейна"

Наставник "Челси" Томас Тухель признал, что не отказался бы от нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Накануне издание ESPN сообщило, что "Челси" тоже хочет побороться за Кейна, собираясь предложить "шпорам" включить в сделку игроков вроде Кепы Аррисабалаги и Тэмми Абрахэма.



Тухель отказывается спекулировать насчет возможного трансфера Харри, но в то же время дает ясно понять о своем отношении к капитану сборной Англии.



"Если вы найдете хоть одного тренера в мире, который бы не хотел обладать Харри Кейном в своей команде, то позвоните мне. Я бы хотел поговорить с этим парнем и услышать его идет насчет того, как нужно забивать и атаковать. Конечно, каждый любит Харри Кейна, но давайте четко проясним одну вещь".



"Он игрок "Тоттенхэма". У него есть долгосрочный контракт, и мы не собираемся давать какие-либо неуважительные комментарии насчет этого на своих пресс-конференциях", — приводит слова Тухеля ESPN.