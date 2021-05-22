Клопп: "Сити" не выиграл бы Премьер-Лигу при нашем количестве травм"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Манчестер Сити" не выиграл бы Премьер-Лигу в этом сезоне, если бы столкнулся с таким же кризисом травм, как и "красные".

Почти весь сезон Клопп вынужден латать дыры в центре защиты, потеряв лидера своей обороны Виргила Ван Дейка уже в пятом матче кампании. Очень скоро к вице-капитану "Ливерпуля" в лазарете присоединились Джо Гомес и Жоэль Матип.



По мнению Клоппа, возможность финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и квалифицироваться в Лигу Чемпионов — не самый плохой итог сезона для "Ливерпуля". Юрген уверен, что без Рубена Диаша, Джона Стоунса и Эмерика Лапорта "Сити" был бы в похожей ситуации.



"Футбольная команда похожа на оркестр, где много людей трудятся вместе, и если ты теряешь один элемент, ты можешь продолжать функционировать, но если теряешь два, становится сложнее".



"Как я уже говорил ранее в этом году, при таком количестве травм, как было у нас, стать чемпионами невозможно. Без шансов. Ни для кого".



Как бы хорош ни был "Сити", без трех своих центральных защитников они бы не выиграли лигу. "Юнайтед" без трех центральных защитников тоже бы не выиграл".



"Мы слегка приспособились к обстоятельствам, приняли сложности и выжали максимум из своей ситуации. А если мы победим в воскресенье, то попадаем в Лигу Чемпионов, и это будет лучший исход. Вот и все".



"Спросите сейчас "Манчестер Юнайтед", нравится ли им Лига Европы. Они ответят "да". Они счастливы сыграть в финале, и у них есть шансы на победу".



"Так и с нами: мы проделали большую работу, хотя и не ту, которое хотели", — цитирует Клоппа Sky Sports.