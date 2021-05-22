Каррагер: "Ливерпуль" — идеальное направление для Кейна"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал мерсисайдский клуб "идеальным направлением" для нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

В последние дни пресса упорно сватает Кейна в "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и даже "Челси". Однако Каррагер был бы счастлив увидеть Харри в команде Юргена Клоппа как "апгрейд" относительно Роберто Фирмино.



"Из всех клубов, которые могут заинтересовать Харри Кейна этим летом, одно идеальное направление никогда не упоминается: "Ливерпуль".



"Будь на то более благоприятные обстоятельства, Кейн легко бы вписался в команду "Ливерпуля". Он идеально подходит для игры в тройке нападения, где он мог бы исполнять двойную роль — роль оттянутого центрального нападающего, который при этом обладает результативностью классического 9-го номера".



"Кейн представляет собой ровно то, чего "Ливерпулю" не хватало впереди в этом сезоне. Преуспев под руководством Маурисио Почеттино, он легко бы приспособился к стилю работы Юргена Клоппа".



"Я с любовью отношусь к тому, что сделал Роберто Фирмино для моего бывшего клуба, и в последние недели он снова стал забивать, но никто не будет спорить с тем, что Кейн умеет все то, что может бразилец, и даже больше".



"Совместно с Кевином Де Брюйне, Кейн является моим любимым игроком в Премьер-Лиге в данный момент".



"Естественно, Клопп будет заинтересован, если ему покажется, что этот трансфер возможен. Почему нет?" — сообщил Каррагер The Telegraph.