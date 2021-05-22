Каррагер: "Ливерпуль" — идеальное направление для Кейна"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал мерсисайдский клуб "идеальным направлением" для нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
В последние дни пресса упорно сватает Кейна в "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и даже "Челси". Однако Каррагер был бы счастлив увидеть Харри в команде Юргена Клоппа как "апгрейд" относительно Роберто Фирмино.
"Из всех клубов, которые могут заинтересовать Харри Кейна этим летом, одно идеальное направление никогда не упоминается: "Ливерпуль".
"Будь на то более благоприятные обстоятельства, Кейн легко бы вписался в команду "Ливерпуля". Он идеально подходит для игры в тройке нападения, где он мог бы исполнять двойную роль — роль оттянутого центрального нападающего, который при этом обладает результативностью классического 9-го номера".
"Кейн представляет собой ровно то, чего "Ливерпулю" не хватало впереди в этом сезоне. Преуспев под руководством Маурисио Почеттино, он легко бы приспособился к стилю работы Юргена Клоппа".
"Я с любовью отношусь к тому, что сделал Роберто Фирмино для моего бывшего клуба, и в последние недели он снова стал забивать, но никто не будет спорить с тем, что Кейн умеет все то, что может бразилец, и даже больше".
"Совместно с Кевином Де Брюйне, Кейн является моим любимым игроком в Премьер-Лиге в данный момент".
"Естественно, Клопп будет заинтересован, если ему покажется, что этот трансфер возможен. Почему нет?" — сообщил Каррагер The Telegraph.
22.05.2021 07:00
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Последние комментарии:
Окей. Если Кейн в Сити, то куда Холланд?
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Нахуй не нужен
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Ну как же без этой затычки, Кейн в Сити и все рады
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Какой же ты тупица, Карра, просто иди на х_й
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Скоро на эту новость должна прибежать псина сру манк)ему больше всех надо,будьте снисходительны,у него эпилепсия от упоминания Ливерпуля)
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Тухель отметил, что, в отличие от других нападающих, Вернер не исполняет пенальти за «Челси», и это нужно учитывать, проводя аналогии.
Если бы реализованные Жоржиньо 11-метровые были добавлены к статистке Вернера, 25-летний футболист имел бы на своем счету около 20 голов в этом сезоне.
«Не забывайте, что многие бомбардиры в Европе исполняют пенальти за свои команды, – говорит Тухель. – Поэтому понятно, откуда у них берутся такие высокие показатели».
«Если добавить наши реализованные пенальти к статистике Вернера, возможно, все были бы довольны его результатами в первом сезоне».
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идеально остаться без наград до пенсии
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