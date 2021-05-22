Дин Хендерсон: уверенность в себе как двигатель прогресса

Все идет к тому, что Дин Хендерсон постепенно становится первым номером "Манчестер Юнайтед" — с февраля и до прошлой недели он начинал в основе каждый матч чемпионата, а его возраст намекает на продолжение прогресса в будущем. Хендерсон всегда чувствовал, что ему удастся занять место в рамке ворот МЮ, и вера в себя помогла ему выиграть конкуренцию с таким мастером, как Давид Де Хеа.

В разговоре с бывшими коллегами и тренерами Дина Хендерсона снова и снова всплывает одно слово: "уверенность". На протяжении всего периода арендных сделок — от "Стокпорт Каунти" до "Шеффилд Юнайтед" — он никогда не сомневался, что рано или поздно ему суждено играть на высшем уровне.



Уверенность в себе, необходимая для того, чтобы быть топовым вратарем, обычно приходит с опытом, но голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии всегда игнорировал необходимость ждать. Впервые он попробовал себя во взрослом футболе в 18-летнем возрасте, когда играл за "Стокпорт" в Северной Национальной лиге.



"Он отлично подошел. Он производил впечатление уверенного вратаря, но без высокомерия. Он полностью верил в свои способности", — вспоминает Джон Марсден, который был в то время нападающим "Каунти". "С самого начала он всегда говорил, что однажды станет первым номером "Манчестер Юнайтед".



Сказать в раздевалке, полной авторитетных игроков, что ты пойдешь по стопам таких легенд, как Питер Шмайхель и Эдвин Ван дер Сар, был смелым шагом. Неудержимые амбиции Хендерсона рисковали оттолкнуть его новых товарищей по команде, но те восхищались его целеустремленностью.



"Это показывало его желание развиваться и реализовать свою мечту", — добавляет Марсден. "Нам понравилось его отношение к игре. Он не казался нам дерзким, а просто искренне верил в себя".



Пять лет спустя пророчество Хендерсона сбылось. После ожидания на скамейке запасных за спиной Давида Де Хеа, сыгравшего более 300 матчей в Премьер-Лиге, он недавно заменил его в качестве основного голкипера "красных дьяволов" и этим летом отправится в составе сборной Англии на Чемпионат Европы.



"Прийти к нам, когда он это сделал, было идеальным решением для молодого голкипера, потому что он должен был учиться, но в то же время был готов к давлению", — говорит Марсден. "Нам было непросто выйти в плей-офф, а ему пришлось адаптироваться к футболу на уровне Конференции. Это совсем другая игра, чем матчи за "Манчестер Юнайтед" U-18 или U-23. По пути он улучшал свою игру и свое мышление".



Хендерсон воспринял физическую сущность нелигового футбола. Он никогда не уклонялся от единоборств и любил сражаться с нападающими, даже на тренировках.



"Временами он приводил нас в ярость", — говорит Марсден. "Вы всегда думаете, что у вас больше времени, когда идете на мяч, но он сразу бросался на вас. Даже если вы добирались до мяча первым и каким-то образом ухитрялись пробить — мяч все равно каким-то образом оказывался в его руках".



Хотя "Стокпорт" и не прошел в плей-офф, Хендерсон продемонстрировал свои навыки в полной красе, а в матче с "Алфретон Таун" даже отдал голевую передачу на Марсдена, когда тот забивал второй гол в матче, который закончился победой "Стокпорта" 3:0.



"Дин выбил мяч высоко, а я подхватил его и воткнул в ворота", — вспоминает он. "Он всегда считал себя неплохим полевым игроком. Это современный вратарь, не так ли? Он считал, что неплохо играет ногами и сейчас продолжает доказывать это".



"Гримсби Таун" стал следующим шагом в том же году. Так как Хендерсон стремился играть, именно его агент предложил услуги Дина клубу. Смелый и напористый, он не был готов просто ждать и надеяться, что ему предоставят шанс в "Манчестер Юнайтед".



Первоначально подписанный в качестве дублера Джеймса Маккиоуна он был полон решимости украсть его место в воротах. Потребовалось несколько месяцев, чтобы показать себя Полу Херсту, а затем и заменившему его Маркусу Биньо, но Хендерсон все же дождался своего шанса.



"Всегда есть сложность в том, чтобы заменить молодым голкипером, еще не прошедшим проверку на таком уровне, уважаемого в клубе человека", — объясняет Биньо. "Но то, как он тренировался, как он проявлял себя, означало — он заслужил такую возможность".



Рассказав всем, насколько он хорош, Хендерсон должен был действовать. В его дебютном матче в Футбольной Лиге "Гримсби" победил "Аккрингтон Стэнли" на Boxing Day, а затем уступил только в одной игре из следующих трех. Хендерсон стал первым выбором в воротах "Гримсби".



"Он мог быстро двигаться на линии ворот", — говорит Биньо. "Он очень хорошо закрывал верхние углы ворот. Его ловкость и способность намертво фиксировать мяч подкупали. Он, вероятно, сказал бы вам, что также является одним из лучших полевых игроков в команде! У него была организация, коммуникативные навыки, он был командиром в штрафной площадке".



"Он был уверен во всем, что говорил. Он во многом экстраверт. Помимо его игры, его характер и личность действительно выделялись. Он просто вошел и сразу взял бразды правления в свои руки. Он вывел нас на новый уровень".



Однако травма одного из резервных вратарей "Юнайтед" Жоэла Перейры прервала медовый месяц Хендерсона и "Гримсби". "Моряки" взяли 13 баллов в семи матчах с Хендерсоном, его возвращение в "Юнайтед" привело к потере формы командой.



"Он не был счастлив, потому что он хотел играть. Многие молодые игроки просто принимают то, чего хотят от них клубы, но он точно знал, чего хочет для своего развития и не собирался соглашаться на меньшее", — говорит Биньо.



"Работать с ним было абсолютным удовольствием. Мне нравился его характер. У него было много лидерских качеств. Он умел слушать, воспринимать информацию и учиться. Он не боялся рассказывать людям, что думает о себе, но умел и выслушать чужое мнение".



"Главное было — управлять его ожиданиями, так как он хотел всего — и не сегодня, а еще вчера! В этом нет ничего плохого. Мне как менеджеру это очень нравилось. Он очень внимателен. Когда он не играл, каждый день говорил со мной об игре".



В июле 2017 года голодный по игровой практике Хендерсон оказался в клубе Лиги Один "Шрюсбери Таун". Капитан клуба Мэтт Сэдлер сразу понял, что к ним попал особенный игрок.



"Дин сразу выделился — вероятно, больше, чем любой из арендованных игроков, с которыми я встречался. Я никогда не видел, чтобы кто-то так верил в свои способности — это было его великолепной чертой. Я был потрясен", — говорит опытный защитник. "Вокруг него аура, притягивающая людей".



Хендерсон сыграл 48 матчей во всех соревнованиях, пропустив всего 39 голов, когда "Шрюсбери" дошел до финала плей-офф и финала EFL Trophy, но проиграл оба матча на "Уэмбли". Он также попал в символическую сборную в Лиге Один.



"У него была великолепная дальность паса. Он очень хорошо управлял штрафной площадкой. Он отлично играл на выходах, собирая кроссы. Если он пропускал, а это неизбежно для всех вратарей, это, похоже, никак не подрывало его уверенности", — говорит Сэдлер.



"Если бы в штрафную залетел мяч после длинного высокого навеса, он бы взлетел за ним. Он не из тех, кто будет стоять и ждать мяч на линии ворот, он всегда хочет вмешаться. Он активен и всегда помогает защите".



Когда "Манчестер Юнайтед" вел переговоры с Хендерсоном о продлении контракта, Сэдлер вспоминает, что Дин искал определенных гарантий своего положения в команде, так как его категорически не устраивала роль резервиста на "Олд Траффорд".



"Он был довольно стойким в своем желании подписать контракт только в случае, если у него будет возможность в любой момент уйти в аренду, чтобы продолжать свое развитие. В конечном итоге он отчаянно пытался стать первым номеров в МЮ, но видел для себя путь в рамку ворот на "Олд Траффорд" через регулярную практику в других командах", — вспоминает Сэдлер.



"Среди живущих в своем мире игроков команд U-23 Дин определенно не был тем, кто довольствуется малым. Он знал, что для того, чтобы оставить свои след в мире футбола, необходимо проявить себя, а для этого нужна настоящая сила духа".



Прогресс Хендерсона продолжился с "Шеффилд Юнайтед". Тренер вратарей Даррен Уорд, впечатленный тем, что он увидел в исполнении Хендерсона в "Шрюсбери" и "Гримсби", без колебаний порекомендовал его Крису Уайлдеру. "Он выпячивает грудь так, будто ходит с парой шин под мышками", — говорит Уорд.



"Он вошел в раздевалку, как будто был там всю свою карьеру. Он очень быстро освоился. Когда вы демонстрируете такую игру как он, сразу заслужите уважение. А Дин с первого матча начал совершать выдающиеся сэйвы".



Один из таких моментов выделяется в частности — в домашнем матче с "Норвичем", задавая тон замечательному сезону "клинков". "Случился отрыв, и Дин остался один против трех игроков соперника. Он невероятным образом разбросил руки и блокировал удар, а затем, через несколько мгновений, вынес мяч на чужую половину, и мы закрыли игру".



И снова Хендерсон стал фаворитом фанатов из-за его преданности, страсти и отношения к делу. Он с энтузиазмом праздновал каждый гол своей команды с болельщиками, ни на минуту не выпадая из игры. Он круто презентовал себя в лиге, став лучшим по количеству "клин-шитов" в Чемпионшипе, выдав 21 "сухой" матч, что безусловно помогло "Шеффилду" выиграть прямое повышение.



Попав в Премьер-Лигу, Уорд и Уайлдер отчаянно пытались вернуть Хендерсона в клуб. В конце концов им удалось заполучить его, и он начал сезон в элите хорошо, прежде чем совершил грубую ошибку, пропустив между ног удар Джорджиньо Вейналдума, который помог "Ливерпулю" взять три очка с "клинками".



Уайлдер ничего не предпринимал, просто сказал, что Хендерсону нужно улучшить свою игру, если он хочет играть за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. Его слова застали многих врасплох, но менеджер знал на какие кнопки нужно нажимать, чтобы добиться большего от Хендерсона.



"Уайлдер всегда был таким — открытым, прямым и откровенным с игроками", — добавляет Уорд. "Мы искали методы, как добиться того, чтобы Дин учился, и правильно воспринимал наши слова, реагировал должным образом на критику и был профессионалом. И он снова и снова делал это — это моменты, которые определяют карьеру. Это подстегивало Дина".



После того, как его ошибка привела к потере очков в матче с "Ливерпулем", Крис Уайлдер сказал о Хендерсоне: "Если он хочет играть за лучшие команды, хочет играть за сборную Англии, ему нужно добиться большего, ему нужно больше концентрации. Это печальный день для него. Я не собираюсь его обнимать, просто ему нужно стать лучше".



Хендерсон находился под пристальным вниманием в матчах с "Арсеналом" и "Уотфордом", где сумел сдержать атаку противника рядом отличных сейвов. В том сезоне он был признан общественностью одним из лучших вратарей в Премьер-Лиге и сыграл важную роль в том, что "Шеффилд Юнайтед" уверенно финишировал в середине таблицы, а какое-то время даже претендовал на место в еврокубках.



Работая в тесном сотрудничестве с Хендерсоном на протяжении двух лет, Уорд заметил ряд существенных изменений. "Физически он развивался. Его сила, его гибкость, его ловкость и скорость увеличивались. Он был на высоте после всех испытаний. Он — великолепный пример".



"Он научился быть более спокойным в воротах, не таким беспорядочным. Стал более сосредоточенным, что было важно с тактической точки зрения. Он постоянно следил за игрой, что помогло ему совершить те сейвы, которыми он прославился у нас".



В этом сезоне Хендерсона явно не хватало на "Брамалл Лэйн" — завершив обучение, он отправился покорять "Олд Траффорд", как и планировал ранее. Он подписал новый пятилетний контракт с МЮ, а по ходу сезона смог вытеснить из основы Давида Де Хеа, который лишь сейчас получает практику в Премьер-Лиге из-за близости финала Лиги Европы и который может покинуть клуб летом.



"Можете быть уверены — он не доволен тем, чего добился сейчас. Он всегда будет стремиться к большему", — говорит Биньо, которому Хендерсон недавно прислал свой свитер, в качестве благодарности за поддержку. "Он ставит цели, выходящие за рамки того, что люди могут себе представить".



"Я уверен, что он стремится стать одним из лучших в мире. Это — его движущая сила. Меня ничто не удивит в его карьере, если он будет достигать все большего и большего".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru