Кейн упрекнул игроков "Тоттенхэма" из-за Моуриньо

Нападающий Харри Кейн раскритиковал своих партнеров по "Тоттенхэму" за недостаточное желание побеждать.

Последние дни Кейн открыто говорит о своем желании покинуть "Тоттенхэм" в ближайшее трансферное окно. Последней каплей для Харри стал провал в Северном Лондоне португальского тренера Жозе Моуриньо.



По слова Кейна, они с Моуриньо прекрасно ладили и оба жаждали побеждать, а вот другие игроки не захотели пропитываться этим духом. Оставаться в этой бесхарактерной команде Харри не собирается.



"Естественно, Жозе ожидал, что мы будем мужчинами и вести себя по-мужски на поле... Ожидал, что мы будем командой с лидерами".



"Если честно, это не совсем сработало. В то время у нас было недостаточно лидерских качеств".



"Лично у меня были отличные отношения с Жозе. Мы поладили с первой минуты. Мы понимали друг друга, у нас был похожий дух, мы одинаково смотрели на вещи на футбольном поле и за его пределами, у нас было одинаковое отношение к тренировкам. Так что нам с ним удалось выстроить отношения".



"Жозе лишь хотел побеждать. Он пытался привить этот победный дух игрокам "Тоттенхэма". Он был готов на все, чтобы выиграть что-нибудь, и эта победа могла бы нас закалить, но не сложилось".



"Тем не менее, для меня он был великолепен", — сообщил Кейн ютуб-каналу Гари Невилла.