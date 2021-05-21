Кейн упрекнул игроков "Тоттенхэма" из-за Моуриньо

Харри Кейн и Жозе Моуриньо Нападающий Харри Кейн раскритиковал своих партнеров по "Тоттенхэму" за недостаточное желание побеждать.

Последние дни Кейн открыто говорит о своем желании покинуть "Тоттенхэм" в ближайшее трансферное окно. Последней каплей для Харри стал провал в Северном Лондоне португальского тренера Жозе Моуриньо.

По слова Кейна, они с Моуриньо прекрасно ладили и оба жаждали побеждать, а вот другие игроки не захотели пропитываться этим духом. Оставаться в этой бесхарактерной команде Харри не собирается.

"Естественно, Жозе ожидал, что мы будем мужчинами и вести себя по-мужски на поле... Ожидал, что мы будем командой с лидерами".

"Если честно, это не совсем сработало. В то время у нас было недостаточно лидерских качеств".

"Лично у меня были отличные отношения с Жозе. Мы поладили с первой минуты. Мы понимали друг друга, у нас был похожий дух, мы одинаково смотрели на вещи на футбольном поле и за его пределами, у нас было одинаковое отношение к тренировкам. Так что нам с ним удалось выстроить отношения".

"Жозе лишь хотел побеждать. Он пытался привить этот победный дух игрокам "Тоттенхэма". Он был готов на все, чтобы выиграть что-нибудь, и эта победа могла бы нас закалить, но не сложилось".

"Тем не менее, для меня он был великолепен", — сообщил Кейн ютуб-каналу Гари Невилла.


Метки Кейн, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2021 23:00

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  1. dallaslp 21.05.2021 23:22 # dallaslp
    с такими сопляками водиться - нужно нянечек нанимать

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  2. drogba11cool 21.05.2021 23:10 # drogba11cool
    Моуринью легенда синих питухов

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  3. mansoor 21.05.2021 23:08 # mansoor
    Жозе ладит только с мужиками, его слили с трёх команд только крысы

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