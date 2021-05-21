Агуэро договорился с "Барселоной"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро согласовал двухлетний контракт с "Барселоной".

В ближайшее воскресенье, когда "Сити" сыграет с "Эвертоном", Агуэро попрощается с "Этихад", а на следующей неделе проведет с "горожанами" финал Лиги Чемпионов против "Челси".



Дальше пути Агуэро и "Сити" разойдутся, однако The Guardian утверждает, что 32-летний аргентинец уже определился со своим будущим.



По информации The Guardian, Агуэро и "Барселона" договорились о двухлетнем контракте, который Серхио подпишет после истечения своего соглашения с "Сити" в конце июня.



На "Ноу Камп" Серхио будет получать меньше, чем сейчас, однако нападающему обещан щедрый бонус в случае победы "Барселоны" в Лиге Чемпионов.



Добавим, ранее ходили слухи, что Агуэро может остаться в Премьер-Лиге. В первую очередь Серхио сватали в "Челси".