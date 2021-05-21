Агуэро договорился с "Барселоной"

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро согласовал двухлетний контракт с "Барселоной".

В ближайшее воскресенье, когда "Сити" сыграет с "Эвертоном", Агуэро попрощается с "Этихад", а на следующей неделе проведет с "горожанами" финал Лиги Чемпионов против "Челси".

Дальше пути Агуэро и "Сити" разойдутся, однако The Guardian утверждает, что 32-летний аргентинец уже определился со своим будущим.

По информации The Guardian, Агуэро и "Барселона" договорились о двухлетнем контракте, который Серхио подпишет после истечения своего соглашения с "Сити" в конце июня.

На "Ноу Камп" Серхио будет получать меньше, чем сейчас, однако нападающему обещан щедрый бонус в случае победы "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

Добавим, ранее ходили слухи, что Агуэро может остаться в Премьер-Лиге. В первую очередь Серхио сватали в "Челси".


Метки Агуэро, Барселона, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2021 22:00

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  1. mancityman 21.05.2021 23:06 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. mansoor 21.05.2021 22:32 # mansoor
    Не спи Михайло, Компани включён в зал славы))))

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  3. iluwka-ars 21.05.2021 22:12 # iluwka-ars
    так и надо контракты заключать. Зарплата на хлеб и воду чтоб хватало. А бонусы за кубки большие. Наконец-то в Барсе президент нормальный. А то понабрали Дебеле всяких с коутиньями и пьяничами. Побед не приносят, деньги получают

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  4. true-manc 21.05.2021 22:00 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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