Эшпириту Санту не будет в "Тоттенхэме"

"Тоттенхэм" не имеет никакого отношения к уходу Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера "Вулверхэмптона".

Ранее днем было объявлено, что "волки" и Нуну расстанутся в конце сезона по обоюдному согласию сторон, хотя контракт португальского специалиста рассчитан до 2023 года.



В прессе сразу же появились слухи, что Эшпириту Санту собрался в "Тоттенхэм", который все еще ищет замену его соотечественнику Жозе Моуриньо, уволенному в прошлом месяце.



Однако The Athletic и Sky Sports в один голос утверждают, что уход Нуну никак не связан со "шпорами" или каким-либо другим клубом.



Football.London добавляет, что Эшпириту Санту нет в шорт-листе президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, и уход Нуну с "Молинью" ничего в этом плане не меняет.