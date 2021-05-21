Гвардиола уверен, что "Этихад" достойно проводит Агуэро
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что публика "Этихад" достойно проводит покидающего клуб Серхио Агуэро.
Агуэро является лучшим бомбардиром "Сити" всех времен, забив 258 голов за клуб в течение 10 лет. Однако аргентинский нападающий уходит от "горожан" в конце этого сезона.
В воскресенье против "Эвертона" Агуэро сыграет свой последний домашний матч за "горожан", если залечит травму вовремя, и Гвардиола рад, что Серхио сможет попрощаться с фанатами "Сити".
"Стать такой легендой, приехать в страну, где так сложно забивать голы, и так много лет делать то, что делал он... Это невероятно".
"О мастерстве игрока говорят его цифры, его игра, его титулы, и когда он был в форме, то играл невероятным образом".
"Я не могу себе представить, насколько больше голов у него было бы, если бы он был удачливее в плане травм в предыдущие сезоны".
"Когда он здоров и набрал форму, то на пяти метрах — как лев в джунглях — он с одного шага может прикончить оппонента".
"Его главное качество — уникальное голевое чутье, и когда он хорошо себя чувствует, он может делать что угодно".
"Уверен, 10,000 фанатов на стадионе захотят отблагодарить его от лица фанатов со всего мира".
"Сегодня он тренировался и немного вчера, и он сыграет столько, сколько сможет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
21.05.2021 20:00
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