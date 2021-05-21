Тухель назвал преимущество "Ливерпуля" и "Лестера" перед "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что у "Ливерпуля" и "Лестера" есть определенное преимущество в преддверии заключительного тура Премьер-Лиги.

В данный момент "Челси" занимает третье место в Премьер-Лиге, но опережает "Ливерпуль" и "Лестер" всего на одно очко.



В воскресенье "синим" предстоит сыграть на выезде с "Астон Виллой", тогда как "красные" и "лисы" проведут свои заключительные матчи дома при поддержке своих болельщиков, и это вызывает некоторую тревогу у Тухеля.



"В плане фанатов у них ("Ливерпуля" и "Лестера") есть явное преимущество. В плане очков, думаю, они бы хотели поменяться с нами местами".



"Фанаты "Астон Виллы" будут болеть не за нас, и они повлияют на свою команду. В этом преимущество наших конкурентов. Это делает нашу задачу сложнее, абсолютно точно".



"Однако гораздо приятнее играть при зрителях, потому что это совершенно другая игра. Мы знаем, что наша задача усложняется, но мы готовы к этому испытанию", — цитирует Тухеля Sky Sports.