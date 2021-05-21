Сульшер надеется на два-три приобретения

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, на какое количество приобретений грядущим летом рассчитывает.

Сезон 2020/21 "Юнайтед" комфортно завершает на втором месте в Премьер-Лиге, а на следующей неделе может добавить к этому трофей Лиги Европы.



Однако Сульшер чувствует, что "красным дьяволам" требуется серьезное усиление, чтобы навязать конкуренцию "Манчестер Сити".



"Мы занимаемся планированием в обычном режиме. Это не так, что наступает конец сезона, и ты говоришь: "А теперь давайте посмотрим, что можно сделать". Это продолжающийся процесс — мы определяем, кто из игроков может остаться, кто может уйти, и я надеюсь, мы сможем укрепить свой состав двумя или тремя игроками".



"Мы определенно должны сражаться за более высокое место в таблице. Нам все еще слишком многого не хватает, чтобы думать, что это произойдет само собой".



"Мы не там, где хотим быть. Наши амбиции состоят в том, чтобы быть на строчку выше, однако мы неуклонно прибавляем".



"Некоторые из игроков могут вернуться после аренды, другие могут уйти в аренду. Мы можем отпустить ряд игроков, чтобы они вернулись сильнее. Но я не ожидаю большого количества расставаний", — цитирует Сульшера Daily Mail.