Эшпириту Санту покидает "Вулверхэмптон" в конце сезона
Нуну Эшпириту Санту объявил об уходе с поста главного тренера "Вулверхэмптона" по окончании этого сезона.
Нуну принял "волков" в 2017 году и уже в своем первом сезоне выиграл Чемпионшип. Затем экс-наставник "Порту" дважды финишировал седьмым в Премьер-Лиге, а в сентябре заключил новый контракт до 2023 года.
В преддверии заключительного матча этой кампании против "Манчестер Юнайтед" подопечные Эшпириту Санту занимают только 12-ю позицию. "Волки" уже не поднимутся выше, но все еще могут опуститься ниже.
47-летний португалец покидает "Молинью" "по обоюдному согласию сторон", чувствуя, что выполнил свою миссию.
"С нашего первого дня в Комптоне мы были полны амбиций, чтобы обеспечить этому клубу позитивные изменения и развитие. Я с гордостью говорю, что мы делали это каждый день. Мы достигли своих целей, делая это страстно и сообща", — заявил Нуну.
Добавим, ранее Эшпириту Санту назывался одним из кандидатов на вакантный пост главного тренера "Тоттенхэма".
21.05.2021 17:00
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Последние комментарии:
Шуфутинский без работы не останется)
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Санту отличный коуч. Были времена когда Волки рвали на куски Сити и МЮ. Добротный тренер. Сверх атакующая была команда.
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Перекурил.
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видимо и клуб, и тренер в своём сотрудничестве достигли потолка. жаль. главное, чтобы "волки" теперь не посыпались
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плохая новость для Вулвз
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ну вот и тренер для Шпор освободился.
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