Эшпириту Санту покидает "Вулверхэмптон" в конце сезона

Нуну Эшпириту Санту объявил об уходе с поста главного тренера "Вулверхэмптона" по окончании этого сезона.

Нуну принял "волков" в 2017 году и уже в своем первом сезоне выиграл Чемпионшип. Затем экс-наставник "Порту" дважды финишировал седьмым в Премьер-Лиге, а в сентябре заключил новый контракт до 2023 года.



В преддверии заключительного матча этой кампании против "Манчестер Юнайтед" подопечные Эшпириту Санту занимают только 12-ю позицию. "Волки" уже не поднимутся выше, но все еще могут опуститься ниже.



47-летний португалец покидает "Молинью" "по обоюдному согласию сторон", чувствуя, что выполнил свою миссию.



"С нашего первого дня в Комптоне мы были полны амбиций, чтобы обеспечить этому клубу позитивные изменения и развитие. Я с гордостью говорю, что мы делали это каждый день. Мы достигли своих целей, делая это страстно и сообща", — заявил Нуну.



Добавим, ранее Эшпириту Санту назывался одним из кандидатов на вакантный пост главного тренера "Тоттенхэма".