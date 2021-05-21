Эшпириту Санту покидает "Вулверхэмптон" в конце сезона

Нуну Эшпириту Санту Нуну Эшпириту Санту объявил об уходе с поста главного тренера "Вулверхэмптона" по окончании этого сезона.

Нуну принял "волков" в 2017 году и уже в своем первом сезоне выиграл Чемпионшип. Затем экс-наставник "Порту" дважды финишировал седьмым в Премьер-Лиге, а в сентябре заключил новый контракт до 2023 года.

В преддверии заключительного матча этой кампании против "Манчестер Юнайтед" подопечные Эшпириту Санту занимают только 12-ю позицию. "Волки" уже не поднимутся выше, но все еще могут опуститься ниже.

47-летний португалец покидает "Молинью" "по обоюдному согласию сторон", чувствуя, что выполнил свою миссию.

"С нашего первого дня в Комптоне мы были полны амбиций, чтобы обеспечить этому клубу позитивные изменения и развитие. Я с гордостью говорю, что мы делали это каждый день. Мы достигли своих целей, делая это страстно и сообща", — заявил Нуну.

Добавим, ранее Эшпириту Санту назывался одним из кандидатов на вакантный пост главного тренера "Тоттенхэма".


Метки Вулверхэмптон, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1275

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  1. scauzer11 21.05.2021 18:21 # scauzer11
    Шуфутинский без работы не останется)

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  2. mansoor 21.05.2021 17:53 # mansoor
    Санту отличный коуч. Были времена когда Волки рвали на куски Сити и МЮ. Добротный тренер. Сверх атакующая была команда.

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  3. flamic 21.05.2021 17:36 # flamic
    Перекурил.

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  4. wolfsmensch 21.05.2021 17:19 # wolfsmensch
    видимо и клуб, и тренер в своём сотрудничестве достигли потолка. жаль. главное, чтобы "волки" теперь не посыпались

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  5. novocaine 21.05.2021 17:13 # novocaine
    плохая новость для Вулвз

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  6. alexomck 21.05.2021 17:01 # alexomck
    ну вот и тренер для Шпор освободился.

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