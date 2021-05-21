Артета: "Уиллок останется в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что полузащитник Джо Уиллок проведет следующий сезон с "канонирами".

Присоединившись к "Ньюкаслу" на правах аренды в январе, 21-летний Уиллок забил семь голов в 10 матчах Премьер-Лиги.



Естественно, теперь "сороки" хотят выкупить Джо, о чем неоднократно говорил их наставник Стив Брюс, однако у Артеты другие планы на игрока молодежной сборной Англии.



"У него есть контракт, и он определенно останется здесь. Я рад, что он так хорошо себя проявил, потому что у Джо есть этот потенциал. Для него было замечательно отправиться туда и получить другой опыт".



"Он очень позитивным и впечатляющим образом использовал эту возможность, и теперь он вернется к нам. Мы поговорим с ним, но он в наших планах на ближайшие годы", — цитирует Артету BBC.