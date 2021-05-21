Уэс Морган завершит карьеру в конце сезона
Капитан "Лестера" Уэс Морган завершит игровую карьеру в конце этого сезона.
Морган выступает за "Лестер" после своего перехода из "Ноттингем Форест" в январе 2012. За это время Уэс сыграл 324 матча и забил 14 голов.
Вместе с "лисами" Уэс поднялся из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, которую затем сенсационно выиграл в сезоне 2015/16. А в прошлый уикенд 37-летний защитник поднял над головой Кубок Англии.
Всего за свою карьеру Морган провел более 750 матчей, поиграв в четырех дивизионах английского футбола.
Таким образом, в воскресенье против "Тоттенхэма" Уэс может совершить последнее появление в футболке "Лестера" — как и Кристиан Фукс с Мэттом Джеймсом.
21.05.2021 14:00
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Последние комментарии:
Не думаю что 10 лет назад Уэс мог даже мечтать о том что поднимет и чемпионский трофей и Кубок Англии. Можно спокойно заканчивать карьеру. Будет о чем байки внукам травить.
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Капитан Морган прославился до того, как он стал футболистом. Не многим дано быть таким.
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отличная карьера у Уэса получилась! успехов и пусть найдет другое призвание)
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Осталось место в ЛЧ у Челси забрать и норм
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Отличное завершение карьеры
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