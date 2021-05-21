Уэс Морган завершит карьеру в конце сезона

Капитан "Лестера" Уэс Морган завершит игровую карьеру в конце этого сезона.

Морган выступает за "Лестер" после своего перехода из "Ноттингем Форест" в январе 2012. За это время Уэс сыграл 324 матча и забил 14 голов.



Вместе с "лисами" Уэс поднялся из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, которую затем сенсационно выиграл в сезоне 2015/16. А в прошлый уикенд 37-летний защитник поднял над головой Кубок Англии.



Всего за свою карьеру Морган провел более 750 матчей, поиграв в четырех дивизионах английского футбола.



Таким образом, в воскресенье против "Тоттенхэма" Уэс может совершить последнее появление в футболке "Лестера" — как и Кристиан Фукс с Мэттом Джеймсом.