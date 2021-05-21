Уэс Морган завершит карьеру в конце сезона

Уэс Морган Капитан "Лестера" Уэс Морган завершит игровую карьеру в конце этого сезона.

Морган выступает за "Лестер" после своего перехода из "Ноттингем Форест" в январе 2012. За это время Уэс сыграл 324 матча и забил 14 голов.

Вместе с "лисами" Уэс поднялся из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, которую затем сенсационно выиграл в сезоне 2015/16. А в прошлый уикенд 37-летний защитник поднял над головой Кубок Англии.

Всего за свою карьеру Морган провел более 750 матчей, поиграв в четырех дивизионах английского футбола.

Таким образом, в воскресенье против "Тоттенхэма" Уэс может совершить последнее появление в футболке "Лестера" — как и Кристиан Фукс с Мэттом Джеймсом.


Метки Лестер, Морган

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 649

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ray-black 21.05.2021 14:52 # ray-black
    Не думаю что 10 лет назад Уэс мог даже мечтать о том что поднимет и чемпионский трофей и Кубок Англии. Можно спокойно заканчивать карьеру. Будет о чем байки внукам травить.

    (ответить)

  2. alexander-arnold 21.05.2021 14:26 # alexander-arnold
    Капитан Морган прославился до того, как он стал футболистом. Не многим дано быть таким.

    (ответить)

  3. red-scauser 21.05.2021 14:24 # red-scauser
    отличная карьера у Уэса получилась! успехов и пусть найдет другое призвание)

    (ответить)

  4. hunter022 21.05.2021 14:11 # hunter022
    Осталось место в ЛЧ у Челси забрать и норм

    (ответить)

  5. ars-lover 21.05.2021 14:06 # ars-lover
    Отличное завершение карьеры

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: