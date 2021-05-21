Агент допускает переход Кулибали в "Ливерпуль"
Агент Винченцо Морабито заявил, что защитник "Наполи" Калиду Кулибали может перейти в "Ливерпуль" этим летом.
В прошлом Кулибали регулярно связывали с переездом в Премьер-Лигу, однако непомерные аппетиты президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентинса делали такой трансфер невозможным.
Итальянский клуб серьезно пострадал от пандемии коронавируса и сейчас вынужден смягчить свою позицию насчет Кулибали. И хотя Калиду не является клиентом Морабито, Винченцо считает вероятной продажу сенегальца, которому в следующем месяце исполнится 30.
"Считаю, это может быть хороший год для ухода Кулибали. "Ливерпуль" очень постарается, чтобы заполучить его. Думаю, есть высокая вероятность того, что Кулибали удастся покинуть "Наполи", — сообщил Морабито Calcio Mercato.
21.05.2021 13:00
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У Ман Сит уже 2 фаната или до сих пор 1.5
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Бред. Конате же берут у Лейпцига, составят целую команду из ЦЗ?
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Зачем Кулибали менять шило на мыло и переходить из 4-й команды Серии А в 4-ю команду АПЛ? Неаполь хотя бы город красивый, а ливерпул - мрачное портовое захолустье, заселенное нищими провинциалами.
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кого только не сватают в Ливерпуль.
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Лол спасибо ненада
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За сколько? Он же пздц дорогой, и 30 лет уже, смысл? Дайк вернётся вместе с остальными защами...
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разве что за 20, как Тиаго
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на лавке пригодится
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утка, цену набивает агент его1
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