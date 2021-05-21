Агент допускает переход Кулибали в "Ливерпуль"

Калиду Кулибали Агент Винченцо Морабито заявил, что защитник "Наполи" Калиду Кулибали может перейти в "Ливерпуль" этим летом.

В прошлом Кулибали регулярно связывали с переездом в Премьер-Лигу, однако непомерные аппетиты президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентинса делали такой трансфер невозможным.

Итальянский клуб серьезно пострадал от пандемии коронавируса и сейчас вынужден смягчить свою позицию насчет Кулибали. И хотя Калиду не является клиентом Морабито, Винченцо считает вероятной продажу сенегальца, которому в следующем месяце исполнится 30.

"Считаю, это может быть хороший год для ухода Кулибали. "Ливерпуль" очень постарается, чтобы заполучить его. Думаю, есть высокая вероятность того, что Кулибали удастся покинуть "Наполи", — сообщил Морабито Calcio Mercato.


Метки Кулибали, Ливерпуль, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2021 13:00

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  1. pamirbarkhorog 21.05.2021 14:36 # pamirbarkhorog
    У Ман Сит уже 2 фаната или до сих пор 1.5

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  2. ensiferum 21.05.2021 14:35 # ensiferum
    Бред. Конате же берут у Лейпцига, составят целую команду из ЦЗ?

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  3. true-manc 21.05.2021 13:53 # true-manc
    Зачем Кулибали менять шило на мыло и переходить из 4-й команды Серии А в 4-ю команду АПЛ? Неаполь хотя бы город красивый, а ливерпул - мрачное портовое захолустье, заселенное нищими провинциалами.

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  4. alexander-arnold 21.05.2021 13:47 # alexander-arnold
    кого только не сватают в Ливерпуль.

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  5. bangladesh 21.05.2021 13:38 # bangladesh
    Лол спасибо ненада

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  6. mancunia-planet 21.05.2021 13:31 # mancunia-planet
    За сколько? Он же пздц дорогой, и 30 лет уже, смысл? Дайк вернётся вместе с остальными защами...

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  7. dallaslp 21.05.2021 13:21 # dallaslp
    разве что за 20, как Тиаго

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  8. mane 21.05.2021 13:04 # mane
    на лавке пригодится

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  9. scauzer11 21.05.2021 13:04 # scauzer11
    утка, цену набивает агент его1

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