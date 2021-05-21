Агент допускает переход Кулибали в "Ливерпуль"

Агент Винченцо Морабито заявил, что защитник "Наполи" Калиду Кулибали может перейти в "Ливерпуль" этим летом.

В прошлом Кулибали регулярно связывали с переездом в Премьер-Лигу, однако непомерные аппетиты президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентинса делали такой трансфер невозможным.



Итальянский клуб серьезно пострадал от пандемии коронавируса и сейчас вынужден смягчить свою позицию насчет Кулибали. И хотя Калиду не является клиентом Морабито, Винченцо считает вероятной продажу сенегальца, которому в следующем месяце исполнится 30.



"Считаю, это может быть хороший год для ухода Кулибали. "Ливерпуль" очень постарается, чтобы заполучить его. Думаю, есть высокая вероятность того, что Кулибали удастся покинуть "Наполи", — сообщил Морабито Calcio Mercato.