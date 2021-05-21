"Бавария" открыта к проджае Зюле в "Челси"

"Бавария" готова обсудить продажу защитника Никласа Зюле в "Челси" грядущим летом.

В данный момент главный тренер "Челси" Томас Тухель не испытывает дефицита игроков в центре обороны, где у него есть Тиаго Силва, Антонио Рюдигер, Курт Зума, Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта.



Однако Тухель предпочел бы количеству качество, вдобавок вынужден задумываться о долгосрочной замене для Силвы. Тиаго, хоть и остается на следующий сезон, но в сентябре отметит 37-летие.



Как утверждает немецкое издание Abendzeitung, Тухель "очень заинтересован" в своем соотечественнике Зюле, а "Бавария" готова использовать Никласа для пополнения своего трансферного бюджета.



Готовность чемпионов Бундеслиги продать Зюле объясняется тем, что контракт Никласа истекает уже через год, а переговоры о новой сделке пока не принесли плодов.



Сам 25-летний игрок сборной Германии расслаблен насчет своей ситуации и сосредоточен на Евро-2020.