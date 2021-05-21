Сулемана интересен "Ливерпулю" и "Юнайтед"

Главный тренер датского "Норшелланна" Флемминг Педерсен подтвердил, что вингер Камалдин Сулемана интересен "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".

19-летний Сулемана является лучшим бомбардиром "Норшелланна" в этом сезоне, забив 10 голов в 28 матчах первенства Дании. Также Камалдин отдал пять результативных передач.



Среди претендентов на игрока сборной Ганы значатся не только гранды Премьер-Лиги, но также "Аякс", "Байер" "Лион" и "Брюгге", и Педерсен считает уход Камалдина, оцениваемого в 12 миллионов фунтов, вполне вероятным.



"Возможно, "Аякс" будет наиболее безопасным выбором для него, там у него определенно будет достаточно игрового времени".



"Юнайтед", "Ливерпуль" и другие тоже в гонке. Я хорошо знаю Камаля, и когда он под давлением, он автоматически достигает более высокого уровня".



"Учитывая его характер и настрой, я бы сказала, что нет такого клуба, переход куда стал бы слишком большим прыжком для него. Он выдающийся игрок", — сообщил Педерсен TV3.