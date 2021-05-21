Английские клубы обеспечили 43% трансферной активности во всей Европе

43% всей активности на европейском трансферном рынке прошлым летом обеспечили английские клубы.

Как гласит опубликованный УЕФА отчет, с начала пандемии коронавируса клубы высших европейских дивизионов суммарно недосчитались доходов на 7.2 млрд. евро (6.2 млрд. фунтов).



Турникеты европейских футбольных стадионов совершили на 210 миллионов оборотов меньше, и только из-за этого клубы заработали на 4 млрд. евро меньше (3.5 млрд. фунтов). Также просели поступления от спонсоров и телетрансляций.



Летом 2020 клубы 55 европейских Федераций футбола потратили на 39% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, а в январе 2021 падение было еще внушительнее — на 56%.



Всего в сезоне 2020/21 клубы Премьер-Лиги заключили трансферных сделок на 1.8 млрд. евро (1.55 млрд. фунтов), Серии А — только на 600 млн. евро, Чемпионшипа — на 400 млн. евро.



УЕФА подчеркивает, что трансферные суммы и зарплаты игроков "должны быть сокращены до приемлемых уровней" для финансового оздоровления футбола.