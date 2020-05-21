"Сити" не передумал предлагать Стерлингу новый контракт

"Манчестер Сити" по-прежнему планирует предложить новый контракт вингеру Рахиму Стерлингу.

В этом сезоне Стерлинг уже не имеет твердого места в основе команды Хосепа Гвардиолы, а в прессе появились слухи, что Рахим может быть продан грядущим летом.



Кроме того, ранее весной появилась информация, что игрок сборной Англии приостановил до лета переговоры о продлении своего контракта, рассчитанного до июня 2023.



Однако The Telegraph утверждает, что "Сити" по-прежнему хочет заключить новую сделку с 26-летним Стерлингом, несмотря на затяжной спад формы Рахима.



Проблема лишь в том, что вскоре после финала Лиги Чемпионов Стерлинг отправится в национальную команду для выступления на Евро-2020, так что сесть за стол переговоров стороны смогут не раньше июля.