"Сити" не передумал предлагать Стерлингу новый контракт

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" по-прежнему планирует предложить новый контракт вингеру Рахиму Стерлингу.

В этом сезоне Стерлинг уже не имеет твердого места в основе команды Хосепа Гвардиолы, а в прессе появились слухи, что Рахим может быть продан грядущим летом.

Кроме того, ранее весной появилась информация, что игрок сборной Англии приостановил до лета переговоры о продлении своего контракта, рассчитанного до июня 2023.

Однако The Telegraph утверждает, что "Сити" по-прежнему хочет заключить новую сделку с 26-летним Стерлингом, несмотря на затяжной спад формы Рахима.

Проблема лишь в том, что вскоре после финала Лиги Чемпионов Стерлинг отправится в национальную команду для выступления на Евро-2020, так что сесть за стол переговоров стороны смогут не раньше июля.


Метки контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2021 09:00

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  1. true-manc 21.05.2021 10:23 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  2. alexander-arnold 21.05.2021 09:40 # alexander-arnold
    Стерлинг, Стерлинг, какой счёт?

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  3. mancityman 21.05.2021 09:34 # mancityman
    Лучше его отдать в петунхэм и взять тогда уж Кеина

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  4. uyga 21.05.2021 09:30 # uyga
    Его просто друган кинул, вот он и сднил

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  5. electric 21.05.2021 09:22 # electric
    Ямайкааааа. Я наверно родился в майке. Песооооок. Я хожу без носков...

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