"Спартак" выкупит Виктора Мосеса у "Челси"
Московский "Спартак" выкупит вингера Виктора Мосеса у "Челси" за 4.5 млн. евро (3.9 млн. фунтов).
"Челси" владеет Мосесом с 2012 года, а "Спартак" — уже шестой клуб, где Виктору довелось побывать в аренде за это время.
В нынешнем сезоне Мосес помог "Спартаку" занять второе место в российской Премьер-Лиге, забив четыре гола и отдав две результативные передачи в 19 матчах.
Соглашением "Челси" и "Спартака" предусмотрено, что российский клуб будет обязан выкупить 30-летнего нигерийца, если финиширует в топ-3. Это условие было соблюдено, и теперь "синим" полагается компенсация, выплата которой будет растянута до лета 2023, сообщает Goal.
Самый яркий отрезок карьеры Мосеса в "Челси" связан со временем Антонио Конте, при котором Виктор играл вингбека, сделав свой вклад в завоевание титула Премьер-Лиги и Кубка Англии.
Ожидается, что грядущим летом "Челси" сбросит и другой балласт. Новые клубы могут обрести Росс Баркли, Тьемуэ Бакайоко, Давиде Дзаппакоста, Мичи Батшуайи, которые сейчас тоже находятся в арендах.
21.05.2021 08:00
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Расстянули с ним, надо было в Пэлас продавать еще 3 года назад когда они его реально хотели. А еще ранее вообще сделали ошибку продлив с ним 4 летний контракт в 2017 г. Это всё были очивидные ошибки, даже немного странно выглядело.
Дзапакоста очень и очень прилично отыграл сезон за Дженоа, забивал важные голы даже в нескольких матчах. Вряд ли им будут интересоваться в Ювентусе и Милане, но желающих купить должно быть не мало.
Батшуаи продать будет сложнее, кроме короткого отрезка в Боруссии 10 матчей 7 голов, он больше нигде и никак себя не смог проявить. Даже в Пэлас, где Бентеке долгое время сидел на лавке и не мог себя проявить. С ним сложнее вопрос.
Бакайоко провёл очередной стабильный сезон.
Наполи - 43 матча (20/21)
Монако - 23 матча (19/20)
Милан - 42 матча (18/19)
Челси - 43 матча (17/18)
Монако - 51 матч (16/17)
Определённо игрок стабильно играющий, не лавочник. Не топ уровня, но покупателя найти можно. По прежнему всё еще молод достаточно, всего 26 лет. Рослый, 1.9 м может заинтересовать многие клубы. Ну и цена примерно в 25 млн. евро. скорее всего будет достаточным для Челси. Учитывая что Наполи (2 млн. евро), Монако (3 млн. евро), Милан (5 млн. евро) заплатили за аренду.
За Баркли Челси 3 года назад заплатил 16.8 млн евро, сейчас он стоит примерно столько же и желающих внутри Англии купить его должно найтись не мало, тот же Ньюкасл любитель подобных трансферов. Ему еще только 27, то есть купивший клуб будет рассчитывать минимум на 4 летний контракт.
Если Милан выкупит всё таки Томори, то картина вырисовывается не плохая. Даже если считать цены по придельномому минимуму получится сумма около 80 млн. евро и это без учёта еще около 10 игроков которые тоже могут быть проданы (Лофтус-Чик, Броя, Кеннеди, Сарр, Ампаду, Галлахер, Баба Рахман, Угбо, Бэйкер, Дринквоутер, Миазга и т.д)
Это всё без учёта того, что в основном составе тоже есть кого могут продать Алонсо и Эмерсон например, Абрахам тот же. Если силько постораться, сумму изначальную в 80 млн. евро можно легко и удвоить.
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