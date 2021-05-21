"Спартак" выкупит Виктора Мосеса у "Челси"

Московский "Спартак" выкупит вингера Виктора Мосеса у "Челси" за 4.5 млн. евро (3.9 млн. фунтов).

"Челси" владеет Мосесом с 2012 года, а "Спартак" — уже шестой клуб, где Виктору довелось побывать в аренде за это время.



В нынешнем сезоне Мосес помог "Спартаку" занять второе место в российской Премьер-Лиге, забив четыре гола и отдав две результативные передачи в 19 матчах.



Соглашением "Челси" и "Спартака" предусмотрено, что российский клуб будет обязан выкупить 30-летнего нигерийца, если финиширует в топ-3. Это условие было соблюдено, и теперь "синим" полагается компенсация, выплата которой будет растянута до лета 2023, сообщает Goal.



Самый яркий отрезок карьеры Мосеса в "Челси" связан со временем Антонио Конте, при котором Виктор играл вингбека, сделав свой вклад в завоевание титула Премьер-Лиги и Кубка Англии.



Ожидается, что грядущим летом "Челси" сбросит и другой балласт. Новые клубы могут обрести Росс Баркли, Тьемуэ Бакайоко, Давиде Дзаппакоста, Мичи Батшуайи, которые сейчас тоже находятся в арендах.