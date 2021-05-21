Уайлдер и Лэмпард возглавляют шорт-лист "Вест Бромвича"

Фрэнк Лэмпард и Крис Уайлдер Крис Уайлдер и Фрэнк Лэмпард возглавляют шорт-лист кандидатов на должность наставника "Вест Бромвича".

В минувшую среду Сэм Эллардайс подтвердил свой уход с тренерского мостика "Вест Бромвича" по окончании сезона.

Большой Сэм провалил задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге, и теперь "дрозды" находятся в поисках нового рулевого, который будет поднимать клуб из Чемпионшипа.

Как сообщает Sky Sports, в первую очередь "Вест Бромвич" обратил внимание на специалистов, находящихся без работы. Клуб с "Хоторнс" не платил компенсацию за переход главного тренера со времен Роберто Ди Маттео, приглашенного из "МК Донс" в 2009 году, и на сей раз не собирается делать исключение.

Добавим, Лэмпард, который был уволен из "Челси" в январе, уже подтвердил, что открыт к предложениям из Чемпионшипа, где ранее ему довелось в течение одного сезона тренировать "Дерби".


Метки Вест Бромвич, Лэмпард, тренеры, Уайлдер

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2021 07:00

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  1. beatboy 21.05.2021 07:48 # beatboy
    Выбор очевиден - лучше ездить на работу в пригород родного Лондона, чем жить в деревне за 200 км от столицы))

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