Уайлдер и Лэмпард возглавляют шорт-лист "Вест Бромвича"

Крис Уайлдер и Фрэнк Лэмпард возглавляют шорт-лист кандидатов на должность наставника "Вест Бромвича".

В минувшую среду Сэм Эллардайс подтвердил свой уход с тренерского мостика "Вест Бромвича" по окончании сезона.



Большой Сэм провалил задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге, и теперь "дрозды" находятся в поисках нового рулевого, который будет поднимать клуб из Чемпионшипа.



Как сообщает Sky Sports, в первую очередь "Вест Бромвич" обратил внимание на специалистов, находящихся без работы. Клуб с "Хоторнс" не платил компенсацию за переход главного тренера со времен Роберто Ди Маттео, приглашенного из "МК Донс" в 2009 году, и на сей раз не собирается делать исключение.



Добавим, Лэмпард, который был уволен из "Челси" в январе, уже подтвердил, что открыт к предложениям из Чемпионшипа, где ранее ему довелось в течение одного сезона тренировать "Дерби".