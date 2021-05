Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" перебьет любое предложение "Манчестер Юнайтед" по Харри Кейну. "Лестер" и "Вест Хэм" претендуют на Тэмми Абрахэма. "Тоттенхэм" готов вновь обратиться к Брендану Роджерсу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Трансфер нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в "Барселону" "на 80 процентов" согласован. После финала Лиги Чемпионов аргентинец пройдет медобследование в каталонском клубе. (Mundo Deportivo)



"Сити" готов перебить любое предложение "Манчестер Юнайтед" по нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну. (Daily Star)



"Тоттенхэм" может продлить аренду вингера "Реала" Гарета Бэйла, если Кейн будет продан. (AS)



"Тоттенхэм" вновь интересуется голкипером Дином Хендерсоном, ожидая ухода того из "Юнайтед" летом. (Daily Express)



"Ливерпуль" может подписать 30-летнего полузащитника "Ювентуса" Аарона Рэмси всего за 10 миллионов фунтов. (Tuttojuve)



"Ливерпуль" и "Барселона" сражаются за полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса. (Calcio Mercato)



Вингер Адама Траоре отвергнет интерес "Ливерпуля" с "Барселоной" и заключит новый контракт с "Вулверхэмптоном". (Goal)



"Ньюкасл" готовит предложение о выкупе полузащитника "Арсенала" Джо Уиллока. (The Telegraph)



"Челси" и ПСЖ проявляют интерес к 31-летнему полузащитнику "Барселоны" Миралему Пьяничу. (Le 10 Sport)



"Лестер" и "Вест Хэм" хотят нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма. (Daily Mail)



"Вест Хэм" и "Фулхэм" лидируют в борьбе за 24-летнего нападающего "Блэкберна" Адама Армстронга, оцениваемого в 25 млн. фунтов. (The Sun)



"Лидс" воспользуется своей опцией по выкупу полузащитника Джека Харрисона у "Сити" после завершения аренды. (Football Insider)



Другое



"Тоттенхэм" обратится к главному тренеру "Лестера" Брендану Роджерсу, если "лисы" не попадут в Лигу Чемпионов. (Daily Mail)



"Вест Бромвич" проведет переговоры с бывшим главным тренером "Шеффилд Юнайтед" Крисом Уайлдером. (The Telegraph)



12 клубов-основателей Европейской Суперлиги вели переговоры с ФИФА и были уверены, что их проект получит поддержку организации Джанни Инфантино. (New York Times)



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр избавился от костылей. (Daily Mail)



Защитник "Кардиффа" Сол Бамба объявил, что он излечился от рака. (Sky Sports)



Гари Линекер, Мика Ричардс, Алан Ширер, Рио Фердинанд, Джермейн Дженас, Тьерри Анри, Сеск Фабрегас и Юрген Клинсманн вошли в команду BBC по освещению матчей Евро-2020. (The Sun)



Дэвид Бекхэм был назван среди селебрити, которые появятся в спецвыпуске сериала "Друзья" от HBO. (The Guardian)



Спустя четыре года Уэйн Руни завершил строительство семейного особняка стоимостью 20 млн. фунтов. (The Sun)



Порно-звезда Мария Лиман заявила, что у "Сити" "сексуальный" тренер, но "Челси", который она горячо поддерживает, "все равно круче". (Daily Star)