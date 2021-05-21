"Арсенал" готовит предложение по Буэндиа

"Арсенал" готовит предложение о покупке атакующего полузащитника "Норвича" Эмилиано Буэндиа.

Позиция плеймейкера пустует в "Арсенале" с момента, как Месут Озил угодил в опалу к главному тренеру Микелю Артете, затем покинув клуб.



Взятый в аренду у "Реала" в январе Мартин Эдегор лишь подчеркнул, как сильно "канонирам" не хватает такого рода креативного игрока.



Шансы "Арсенала" сохранить Эдегора невелики, поэтому лондонский клуб решил сосредоточить свое внимание на Буэндиа, который забил 15 голов и отдал 16 результативный передач в этом сезоне Чемпионшипа.



Как утверждает Goal, "Арсенал" "бесчисленное количество раз" просматривал Эмилиано и теперь собирается оформить свой интерес к 24-летнему аргентинцу в предложение о покупке.



Технический директор "канониров" Эду уже приступил к подготовительной работе для оформления этого трансфера, стоимость которого может достичь 40 миллионов фунтов.