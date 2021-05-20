"Барселона" близка к сделке с Агуэро
"Барселона" близка к подписанию контракта с нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
Напомним, "Сити" еще в марте объявил, что Агуэро покинет клуб в конце сезона свободным агентом.
Ходили слухи, что Серхио хочет остаться в Премьер-Лиге, где главным претендентом на 32-летнего аргентинца считался "Челси".
Однако ESPN утверждает, что Агуэро собирается перейти в "Барселону", где он восполнит пустоту на позиции 9-го номера. Пустоту, которая образовалась после отъезда Луиса Суареса в "Атлетико" год назад.
Ожидается, что Агуэро получит в "Барселоне" двухлетний контракт со значительным понижением зарплаты относительно его нынешних 250 тысяч фунтов в неделю в "Сити".
Трансфер Агуэро будет подтвержден после финала Лиги Чемпионов против "Челси" 29 мая.
20.05.2021 20:00
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Легенда Сити, можно в зал славы его потом!
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главное отписаться от дегенерата кумана. редчайший кретин
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"Барселона" близка к сделке с КОРОЛЕМ!
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Через год выкинет как Суареса
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