"Барселона" близка к сделке с Агуэро

"Барселона" близка к подписанию контракта с нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Напомним, "Сити" еще в марте объявил, что Агуэро покинет клуб в конце сезона свободным агентом.



Ходили слухи, что Серхио хочет остаться в Премьер-Лиге, где главным претендентом на 32-летнего аргентинца считался "Челси".



Однако ESPN утверждает, что Агуэро собирается перейти в "Барселону", где он восполнит пустоту на позиции 9-го номера. Пустоту, которая образовалась после отъезда Луиса Суареса в "Атлетико" год назад.



Ожидается, что Агуэро получит в "Барселоне" двухлетний контракт со значительным понижением зарплаты относительно его нынешних 250 тысяч фунтов в неделю в "Сити".



Трансфер Агуэро будет подтвержден после финала Лиги Чемпионов против "Челси" 29 мая.