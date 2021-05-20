"Барселона" близка к сделке с Агуэро

Серхио Агуэро "Барселона" близка к подписанию контракта с нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Напомним, "Сити" еще в марте объявил, что Агуэро покинет клуб в конце сезона свободным агентом.

Ходили слухи, что Серхио хочет остаться в Премьер-Лиге, где главным претендентом на 32-летнего аргентинца считался "Челси".

Однако ESPN утверждает, что Агуэро собирается перейти в "Барселону", где он восполнит пустоту на позиции 9-го номера. Пустоту, которая образовалась после отъезда Луиса Суареса в "Атлетико" год назад.

Ожидается, что Агуэро получит в "Барселоне" двухлетний контракт со значительным понижением зарплаты относительно его нынешних 250 тысяч фунтов в неделю в "Сити".

Трансфер Агуэро будет подтвержден после финала Лиги Чемпионов против "Челси" 29 мая.


Метки Агуэро, Барселона, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2021 20:00

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  1. arhangel777 20.05.2021 20:39 # arhangel777
    Легенда Сити, можно в зал славы его потом!

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  2. acceptodessa 20.05.2021 20:15 # acceptodessa
    главное отписаться от дегенерата кумана. редчайший кретин

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  3. true-manc 20.05.2021 20:05 # true-manc
    "Барселона" близка к сделке с КОРОЛЕМ!

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  4. letonred 20.05.2021 20:03 # letonred
    Через год выкинет как Суареса

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