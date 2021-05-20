Эллардайс: "Ливерпулю" смертельно повезло победить нас"

Сэм Эллардайс Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс заявил, что "Ливерпулю" удалось вырвать победу против его команды в минувшее воскресенье только благодаря огромному везению.

Разгромив "Бернли" со счетом 0:3 накануне, "Ливерпуль" ворвался в топ-4 Премьер-Лиги и теперь имеет отличные шансы финишировать с путевкой в Лигу Чемпионов в кармане.

Однако это стало возможно только благодаря невероятному голу голкипера "красных" Алиссона в предыдущем матче, против "Вест Бромвича", и то поражение 1:2 до сих пор будоражит Большого Сэма, чья команда накануне уступила "Вест Хэму (1:3).

"Если вы думаете, что сегодня мы играли в длинный заброс мяча, вы заблуждаетесь. В длинный заброс мяча мы играли против "Ливерпуля", потому что это было правильной вещью и нам требовался результат против них".

"Ливерпулю" не понравилось, как мы играли, но это показывает каждому, что ты можешь одолеть "Ливерпуль", ты можешь преодолевать их построения и создавать моменты, если играешь просто".

"Сегодня вечером они сокрушили "Бернли" 3:0, но им смертельно повезло победить нас".

"Сегодня "Вест Хэм" не заслуживал победить 3:1, но это наша вина и никого другого", — цитирует Эллардайса Liverpool Echo.


Метки Вест Бромвич, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 725

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  1. letonred 20.05.2021 20:01 # letonred
    Сонда сен на все 200%

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  2. abracadabra55 20.05.2021 19:51 # abracadabra55
    Биг Сэм прав, эта победа фейк года.

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  3. serg110kv 20.05.2021 19:23 # serg110kv
    Вот же мелкий гондонишко. До сих пор чердак не может потушить свой.

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  4. yxaxaxaxaxa 20.05.2021 19:13 # yxaxaxaxaxa
    посмотрел бы как ты закидывал бы за Ван Дейка , тактик блять хуев)

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  5. shinigami 20.05.2021 19:08 # shinigami
    как же у Сэма жопа горит от Ливерпуля всегда
    до сих пор сипает наверное
    так хотелось подгадить, и не удалось. ай-яй-яй.
    п.с ясен хер повезло, просто нахера это мусолить до сих пор?

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  6. chelsiukpro 20.05.2021 19:08 # chelsiukpro
    Так и было... фуксанул Алиса

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  7. true-manc 20.05.2021 19:06 # true-manc
    Это правда.

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