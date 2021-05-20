Эллардайс: "Ливерпулю" смертельно повезло победить нас"

Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс заявил, что "Ливерпулю" удалось вырвать победу против его команды в минувшее воскресенье только благодаря огромному везению.

Разгромив "Бернли" со счетом 0:3 накануне, "Ливерпуль" ворвался в топ-4 Премьер-Лиги и теперь имеет отличные шансы финишировать с путевкой в Лигу Чемпионов в кармане.



Однако это стало возможно только благодаря невероятному голу голкипера "красных" Алиссона в предыдущем матче, против "Вест Бромвича", и то поражение 1:2 до сих пор будоражит Большого Сэма, чья команда накануне уступила "Вест Хэму (1:3).



"Если вы думаете, что сегодня мы играли в длинный заброс мяча, вы заблуждаетесь. В длинный заброс мяча мы играли против "Ливерпуля", потому что это было правильной вещью и нам требовался результат против них".



"Ливерпулю" не понравилось, как мы играли, но это показывает каждому, что ты можешь одолеть "Ливерпуль", ты можешь преодолевать их построения и создавать моменты, если играешь просто".



"Сегодня вечером они сокрушили "Бернли" 3:0, но им смертельно повезло победить нас".



"Сегодня "Вест Хэм" не заслуживал победить 3:1, но это наша вина и никого другого", — цитирует Эллардайса Liverpool Echo.